Η βρετανική κυβέρνηση υποπτεύεται την Κίνα για την ηλεκτρονική υποκλοπή προσωπικών δεδομένων μελών των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το χάκινγκ υπέπεσε στην αντίληψη των ειδικών της κυβέρνησης τις τελευταίες ημέρες και έγινε στο σύστημα εταιρείας που διαχειρίζεται τη μισθοδοσία του υπουργείου. Το σύστημα αυτό, ωστόσο, δεν είναι συνδεδεμένο με το κεντρικό σύστημα δεδομένων εθνικής ασφαλείας του βρετανικού υπουργείου.

Πρόκειται για υποκλοπή ονομάτων και στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών των μελών των ενόπλων δυνάμεων και διοικητικού προσωπικού του Υπουργείου Άμυνας και σε λίγες περιπτώσεις πιθανώς να έχουν υποκλαπεί και διευθύνσεις κατοικίας.

Ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς αναμένεται να ενημερώσει για το περιστατικό κυβερνοεπίθεσης τους Βρετανούς βουλευτές εντός της ημέρας, χωρίς όμως να κατονομάσει την Κίνα ως θύτη.

Τα θύματα του χάκινγκ θα ενημερωθούν λεπτομερώς, αλλά θα τονιστεί ότι ο κίνδυνος αφορά μάλλον την περίπτωση οικονομικής απάτης παρά τη φυσική τους ασφάλεια.



