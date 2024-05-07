Έντεκα άνθρωποι απαγχονίστηκαν χθες Δευτέρα σε φυλακή του νότιου Ιράκ μετά τις καταδίκες τους για «τρομοκρατία», δήλωσαν πηγές προσκείμενες στις δυνάμεις ασφαλείας και στο σύστημα υγείας στην επαρχία Ντι Καρ.

Για την ιρακινή δικαιοσύνη, η «τρομοκρατία», οι ανθρωποκτονίες από πρόθεση, η διακίνηση ναρκωτικών επισύρουν την επιβολή ως και της εσχάτης των ποινών, η οποία εφαρμόζεται γενικά δι’ απαγχονισμού. Οι εκτελέσεις εγκρίνονται με προεδρικά διατάγματα.

Οι χθεσινές εκτελέσεις, σε φυλακή στη Νασιρίγια, ανεπισήμως γνωστή με την ονομασία «Αλ Χουτ» («η φάλαινα» στα αραβικά, καθώς όπως λένε αρκετοί ιρακινοί δεν βγαίνει ζωντανός κανείς από τα σωθικά της), έγιναν δυο εβδομάδες έπειτα από άλλους απαγχονισμούς.

Στην περίπτωση εκείνη, η Διεθνής Αμνηστία είχε στηλιτεύσει την παντελή και «ανησυχητική» έλλειψη «διαφάνειας» της Βαγδάτης για τις εκτελέσεις.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, πηγή του στα σώματα ασφαλείας είπε πως έγιναν «11 εκτελέσεις στη φυλακή αλ Χουτ στη Νασιρίγια», προσθέτοντας πως όλοι οι άνθρωποι που θανατώθηκαν «είχαν καταδικαστεί δυνάμει του Άρθρου 4 του αντιτρομοκρατικού νόμου».

Υγειονομικός στην Ντι Καρ επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή και πρόσθεσε πως τα πτώματα παραδόθηκαν στις υπηρεσίες υγείας ώστε να τα δώσουν με τη σειρά τους «στις οικογένειες» για να τα κηδέψουν.

«Όλοι» οι εκτελεσθέντες «ήταν Ιρακινοί», πρόσθεσε, επίσης υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, η πηγή αυτή, διευκρινίζοντας πως οι εκτελέσεις έγιναν υπό την επίβλεψη κλιμακίου του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι δυο πηγές δεν ήταν σε θέση να διευκρινίζουν για ποια εγκλήματα καταδικάστηκαν οι 11, ούτε να επιβεβαιώσουν αν ήταν μέλη του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) ή της Αλ Κάιντα.

Ο ποινικός κώδικας προβλέπει την επιβολή ως ακόμη και της ποινής του θανάτου σε όσους ανήκουν σε «τρομοκρατικές» οργανώσεις στο Ιράκ και, εδώ και χρόνια, τα ιρακινά δικαστήρια απαγγέλλουν την εσχάτη των ποινών σε εκατοντάδες κατηγορούμενους.

Στο παρελθόν, το Ιράκ είχε επικριθεί έντονα από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για ορισμένες δίκες, που φέρονται να διεξήχθησαν με συνοπτικές διαδικασίες, να βασίστηκαν στην απόσπαση ομολογιών με βασανιστήρια, ή να χαρακτηρίστηκαν από την έλλειψη αποτελεσματικής υπεράσπισης.

Την 22η Απριλίου, τουλάχιστον 11 άνθρωποι απαγχονίστηκαν στη Νασιρίγια για «τρομοκρατία»· η Διεθνής Αμνηστία έκανε λόγο για 13 ανθρώπους που εκτελέστηκαν έπειτα από καταδίκες «στη βάση κατηγοριών για τρομοκρατία υπερβολικά αόριστων».

Κάλεσε την ιρακινή κυβέρνηση να προχωρήσει «άμεσα σε μορατόριουμ των εκτελέσεων» και να κινηθεί προς την κατεύθυνση «της κατάργησης της ποινής του θανάτου».

Οι 11 από τους 13 εκτελεσθέντες τον περασμένο μήνα φέρονταν να ανήκαν στο ΙΚ.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, εξάλλου, ειδικοί της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέφρασαν «βαθιά ανησυχία» για τις πληροφορίες περί «μαζικών εκτελέσεων» στο Ιράκ. Αναφέρθηκαν ιδίως στις εκτελέσεις 13 φυλακισμένων τον Δεκέμβριο του 2023.

