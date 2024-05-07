Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει καθυστερήσει τις πωλήσεις χιλιάδων όπλων ακριβείας προς το Ισραήλ τους τελευταίους μήνες, αναφέρει η Wall Street Journal.

Η κίνηση αυτή, η οποία περιλαμβάνει την καθυστέρηση βομβών MK-82, τις ασφάλειες και τα κιτ καθοδήγησης JDAM προκειμένου να γίνουν τα πυρομαχικά πιο ακριβή, έρχεται εν μέσω πίεσης των ΗΠΑ στο Ισραήλ να σταματήσει μια ευρείας κλίμακας εισβολή στην πόλη Ράφα στη νότια Γάζα.

Η πώληση των πυρομαχικών είχε αρχικά συμφωνηθεί τον Φεβρουάριο, αναφέρει το δημοσίευμα.



Πηγή: skai.gr

