Gérard Depardieu: Κι άλλη ηθοποιός υπέβαλε επίσημη καταγγελία για σεξουαλική επίθεση

Μια δεύτερη ηθοποιός υπέβαλε επίσημη καταγγελία εναντίον του Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ισχυριζόμενη ότι ο Γάλλος σταρ του κινηματογράφου της επιτέθηκε σεξουαλικά στα γυρίσματα της ταινίας «Disco», το 2007.

Ο Γάλλος ηθοποιός είχε κατηγορηθεί από 13 γυναίκες για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά, που είχαν μιλήσει στον γαλλικό ερευνητικό ειδησεογραφικό ιστότοπο «Médiapart», στο πλαίσιο πολύμηνης έρευνας για τον Γάλλο σταρ του κινηματογράφου. Η έκθεση του «Médiapart» περιγράφει λεπτομερώς πολυάριθμες περιπτώσεις άσεμνων σχολίων και ανάρμοστων πράξεων από τον Ντεπαρντιέ σε κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πλατό μεταξύ 2004 και 2022, όπως στη γαλλική κωμωδία «Big House», στη βιογραφική ταινία εποχής «Dumas» και στην αστυνομική σειρά του Netflix, «Marseille».

Gerard Depardieu is facing another sexual assault allegation after a French actress filed a new police complaint claiming he groped her in 2007.



More: https://t.co/Sjr16qsWwC pic.twitter.com/TBQAjWmEum — Rolling Stone (@RollingStone) December 7, 2023

Η νέα καταγγελία, που κατέθεσε η ηθοποιός Hélène Darras, υποστηρίζει ότι ο Ντεπαρντιέ της επιτέθηκε σεξουαλικά όταν δούλευαν για την ταινία «Disco», το 2007. Η εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε στο «Variety» ότι έλαβε τη νέα καταγγελία για σεξουαλική επίθεση και διερευνά τους ισχυρισμούς.

Η Hélène Darras ήταν 26 ετών όταν συμμετείχε στο «Disco», μια κωμωδία στην οποία συμπρωταγωνιστούσε ο Ντεπαρντιέ.

«Με κοίταξε σαν να ήμουν ένα κομμάτι κρέας», είπε η Hélène Darras για τον Ντεπαρντιέ, θυμίζοντας ότι «πλησίασε κοντά μου και μετά πέρασε το χέρι του στους γοφούς και τους γλουτούς μου». Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, τη ρώτησε αν ήθελε να πάει στο καμαρίνι του. Η ηθοποιός αρνήθηκε, αλλά «αυτό δεν άλλαξε τίποτα. Συνέχισε να με ψηλαφίζει ανάμεσα στις λήψεις».

Gérard Depardieu: actor Hélène Darras files complaint of sexual assault https://t.co/I6cXAs69Ol — Guardian Film (@guardianfilm) December 7, 2023

Η Hélène Darras είπε ότι δεν κατήγγειλε τον ηθοποιό εκείνη την εποχή, επειδή φοβόταν ότι θα την οδηγούσε στη «μαύρη λίστα». «Δεν είχα τελειώσει καν τη σχολή θεάτρου. Ήθελα πολύ να γίνω ηθοποιός».

Σύμφωνα με τον «Guardian», οι ερευνητές μελετούν την καταγγελία για να καθορίσουν εάν θα επισημοποιηθεί ή όχι η αγωγή κατά του Ντεπαρντιέ, με βάση τον χρόνο παραγραφής σεξουαλικών αδικημάτων. Το 2018, η ηθοποιός Charlotte Arnould κατηγόρησε τον ηθοποιό για βιασμό. Ο Ντεπαρντιέ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και η υπόθεση βρίσκεται επί του παρόντος στα δικαστήρια.

Τον περασμένο Μάιο, ο ερευνητικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Médiapart δημοσίευσε μια εμπεριστατωμένη έκθεση που περιγράφει λεπτομερώς τους ισχυρισμούς 13 γυναικών. Ο Ντεπαρντιέ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και, τον Οκτώβριο του 2023, δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή στη γαλλική εφημερίδα «Le Figaro» υπερασπιζόμενος τον εαυτό του. «Ποτέ μα ποτέ δεν κακοποίησα γυναίκα», έγραψε. «Στο δικαστήριο των ΜΜΕ, στο λιντσάρισμα που μου επιφυλάχθηκε, έχω μόνο τον λόγο μου να υπερασπιστώ τον εαυτό μου». Και πρόσθεσε ότι δεν είναι «ούτε βιαστής ούτε αρπακτικό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.