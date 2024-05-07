Η πρώτη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση του διαστημοπλοίου Starliner της Boeing δεν θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε η NASA, μετά από την αναβολή της χθεσινής εκτόξευσης, από ένα τεχνικό πρόβλημα στον πύραυλο-φορέα Atlas V που θα θέσει σε τροχιά τη νέα διαστημική κάψουλα.

Η πρώτη διαστημική αποστολή του CST-100 Starliner που θα μεταφέρει αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) αναμένεται εδώ και καιρό, καθώς η Boeing ανταγωνίζεται με την SpaceX του Ίλον Μασκ για ένα μεγαλύτερο μερίδιο στα μεγάλα συμβόλαια επιχειρηματικών συνεργασιών που υπογράφει η NASA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

