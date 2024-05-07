Παναθηναϊκός – Μακάμπι: Έτσι αλλάζουν οι… ισορροπίες στο Game 5

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για το Game 5 των playoffs της Euroleague. Οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη η οποία θα τους εξασφαλίσει την παρουσία σε Final Four μετά από 12 χρόνια. Ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να υπολογίσει σε όλους τους παίκτες του αφού ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ προπονήθηκε κανονικά το απόγευμα της Δευτέρας (6/5).

