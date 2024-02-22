Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Έχετε την τάση να εμπιστευτείτε εύκολα και χωρίς δεύτερη σκέψη άτομα του περιβάλλοντος σας που δεν γνωρίζετε καλά. Μια λανθασμένη κίνηση όμως μπορεί να σας δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον… Κάποιες αλλαγές θα θέλατε να κάνετε στην ζωή σας, προσέξτε όμως να μην κάνετε κάτι απλά και μόνο για να το κάνετε, αλλά για να σας πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Και για να το πετύχετε αυτό χρειάζεται σοβαρή σκέψη και προετοιμασία.

Ταύρος

Σαν να σας έχει κάνει σοφότερους το Σύμπαν για μια μέρα, τα λεγόμενα σας ξαφνιάζουν τους γύρω σας, αλλά και τον εαυτό σας. Βλέμματα επιδοκιμασίας, αλλά και θαυμασμού θα σας συνοδεύουν όλη την μέρα, γι αυτό χαλαρώστε και απολαύστε το… Εάν βρίσκεστε σε σχέση, είναι η ιδανική μέρα να αξιολογήσετε αυτό που έχετε και να εμβαθύνετε. Εάν είστε μόνοι, η μέρα μπορεί να σας φέρει νέες φιλίες.

Δίδυμοι

Θα πρέπει να βρείτε μέσα σας τι είναι αυτό που σας κρατάει στάσιμους και να προχωρήσετε στον επανασχεδιασμό της ζωής σας, προσωπικής ή επαγγελματικής. Μόνο τότε θα μπορέσετε να απελευθερωθείτε και να μεγαλουργήσετε. Ίσως να αντιμετωπίσετε κάποια μικρά προβλήματα υγείας σήμερα, με ένα πιθανό κρυολόγημα ή μια γρίπη. Τον τελευταίο καιρό φορτίζεστε πολύ με τα επαγγελματικά σας και δεν δίνετε την πρέπουσα προσοχή στον οργανισμό σας.

Καρκίνος

Ο έντονος ανταγωνισμός τον επαγγελματικό τομέα σας δημιουργεί συνθήκες άγχους. Κάντε όσο καλύτερα μπορείτε την δουλειά σας, προσηλωμένοι στους στόχους σας και θα επιβληθείτε. Μην είστε τόσο απόλυτοι αναφορικά με τις απόψεις σας, μια και δεν είστε αλάθητοι. Θα πρέπει να δείξετε ανοχή ως προς τις απόψεις των άλλων και ίσως να διδαχτείτε μέσα από την ανταλλαγή απόψεων.

Λέων

Πολλά καινούργια πράγματα ή καταστάσεις μπορεί να προκύψουν και θα πρέπει να είστε ανοιχτοί και να τα υποδεχτείτε. Ίσως να αφορούν μια νέα δουλειά, ίσως και μια νέα ερωτική γνωριμία. Το μέλλον σας είναι ευοίωνο και ασφαλές και επιτέλους μπορείτε να ανασάνετε. Χαρείτε την μέρα με ευχάριστε φιλικές συναναστροφές ή με αγαπημένα πρόσωπα και ανανεωθείτε.

Παρθένος

Τα άστρα σήμερα θα φέρουν εμπόδια και καθυστερήσεις στο επαγγελματικό και στον αισθηματικό τομέα. Συγκρατήστε τα νεύρα σας και μην οξύνετε τα πράγματα με λογομαχίες. Αρκετά απαιτητικοί και ιδιόρρυθμοι γίνονται οι συνεργάτες στη δουλειά σήμερα. Κάντε υπομονή και μην οξύνετε τις καταστάσεις. Προς το βράδυ η πίεση που θα νιώσετε θα είναι κάπως υπερβολική.

Ζυγός

Προσέχετε τους συνεργάτες σας. Οι πλανήτες θα φέρουν στο προσκήνιο έριδες και συκοφαντίες που συμβαίνουν πίσω από την πλάτη σας. Μη δίνετε αφορμή για σχόλια! Μην είστε ξεροκέφαλοι και ακούστε τις συμβουλές που σας δίνουν σε επαγγελματικά θέματα τα άτομα που σας αγαπούν. Θα σας βοηθήσουν να φτάσετε πολύ ψηλά.

Σκορπιός

Εάν έχετε αφήσει κάποιες σχέσεις σας στην τύχη τους, θα σας αφήσουν και αυτές… Δεν σας περισσεύουν όμως οι φίλοι αυτή την περίοδο για να χάσετε μια πολύτιμη και μακροχρόνια φιλία. Κάντε αυτό που πρέπει. Αφιερώστε επίσης χρόνο στον σύντροφο σας, παραμερίζοντας τις άλλες υποχρεώσεις σας, γιατί τον παραμελήσατε πολύ τελευταία. Πραγματοποιήστε μια ρομαντική έξοδο και χαλαρώστε μαζί του!

Τοξότης

Καθόλου καλό δεν είναι το κέφι σας σήμερα. Αφορμή γι’ αυτό θα είναι ο σύντροφο σας ή κάποιος από το σπίτι σας. Φερθείτε με ρεαλισμό και αφήσετε στην άκρη τις ανώφελες απαισιοδοξίες σήμερα. Πολλά γεγονότα προβλέπονται στον αισθηματικό τομέα που θα σας χαλάσουν τη διάθεση. Ξεκουραστείτε και μην αφήνετε την ένταση μέσα σας να μεγαλώνει.

Αιγόκερως

Οι κόποι και οι μακροχρόνιες προσπάθειες σας στο χώρο των επαγγελματικών παρουσιάζουν εμπόδια και καθυστερήσεις. Μην αγχώνεστε, η ανταμοιβή θα έρθει αργότερα. Πάρτε δραστικές αποφάσεις όσον αφορά τα οικονομικά σας. Φανείτε περισσότερο ειλικρινείς και υπεύθυνοι αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα με σοβαρότητα.

Υδροχόος

Η υπομονή και η επιμονή που θα επιδείξετε θα σας ανταμείψουν σε βάθος χρόνου. Δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις και αποφάσεις εν θερμώ, γιατί θα έχουν τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η υπομονή είναι αυτή που θα σας ανταμείψει. Μια ενδεχόμενη βεβιασμένη κίνηση θα μπορούσε να βλάψει την καριέρα ή τις σχέσεις σας. Δεν σας είναι εύκολο αλλά πρέπει να δείξετε αυτοσυγκράτηση.

Ιχθείς

Εμπλέκεστε σε ανταγωνισμούς σήμερα και επιχειρείτε να χειραγωγήσετε τους γύρω σας… Δεν υπάρχει λόγος να μπείτε σε όλη αυτή την διαδικασία για να περάσετε τις απόψεις σας. Είναι χάσιμο χρόνου και ενέργειας… Μάθετε όμως να διαχειρίζεστε την απογοήτευση ή το θυμό, για να μπορέσετε απρόσκοπτα να διατηρήσετε την πορεία σας στον επαγγελματικό τομέα.

