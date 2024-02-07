Την Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2024, η 51χρονη ηθοποιός Judith Godreche κατέθεσε αγωγή κατά του διάσημου Γάλλου σκηνοθέτη, Benoit Jacquot, κατηγορώντας τον ότι τη βίασε όταν ήταν έφηβη, σύμφωνα με το πρακτορείο AFP.

Η συγκεκριμένη είδηση έρχεται την ώρα που ο γαλλικός κινηματογράφος κλυδωνίζεται από ισχυρισμούς ότι ο κόσμος των τεχνών αποσιωπά τον σεξισμό και τη σεξουαλική κακοποίηση για δεκαετίες.

Τον Ιανουάριο, η ηθοποιός κατηγόρησε τον σκηνοθέτη -γνωστός από τις ταινίες «Καζανόβα και Τελευταία Αγάπη»- ότι τη χειραγωγούσε σε ερωτική σχέση ως ευάλωτη ανήλικη ηθοποιό. Εκείνη ήταν 14 ετών και εκείνος 39, ενώ κατήγγειλε και τον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας ότι κάλυπτε την κακοποίησή της.

Η γαλλική εφημερίδα «Le Monde», η οποία δημοσίευσε το θέμα, ανέφερε ότι ο Jacquot αρνείται «σθεναρά» τους ισχυρισμούς.

L'actrice Judith Godrèche a déposé plainte mardi à Paris pour viols sur mineure contre le réalisateur Benoît Jacquot, avec qui elle a eu une relation lorsqu'elle était adolescente, a indiqué à l'#AFP son avocate Me Laure Heinich, confirmant une information du Monde pic.twitter.com/wii8KdMn2v — Agence France-Presse (@afpfr) February 7, 2024

Η σχέση μεταξύ των δύο ξεκίνησε την άνοιξη του 1986, όταν η ηθοποιός ήταν μόλις 14 ετών και έληξε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η ίδια είπε ότι παρέμεινε «στα χέρια του» για έξι χρόνια, πρωταγωνιστώντας σε δύο ταινίες που σκηνοθέτησε, το «Les Mendiants» το 1988 και το «La Desenchantee» το 1990.

Αποφάσισε να μιλήσει, αφού ανακάλυψε ότι ο ίδιος καυχιόταν για τη σχέση τους, ενώ υποστήριζε ότι ο κινηματογράφος παρείχε «κάλυψη» γι' αυτήν, σε ένα ντοκιμαντέρ του 2011.

«Έκανα εμετό», δήλωσε η Godreche στο τηλεοπτικό κανάλι TMC. Και πρόσθεσε: «Η συναίνεση δεν υπάρχει όταν είσαι 14 ετών. Δεν με αποπλάνησε, αλλά με χειραγώγησε».

Ο Benoit Jacquot, σκηνοθέτης με περισσότερες από 50 ταινίες στο ενεργητικό του, έχει πει ότι πρέπει να είναι «ερωτευμένος» με τις ηθοποιούς του για να τις κινηματογραφήσει. Έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα όπως η Catherine Deneuve και η Isabelle Huppert, αλλά και με τις Godreche και Virginie Ledoyen. Το 2015, περιέγραψε τη δουλειά του ως «σπρώχνοντας μια ηθοποιό να περάσει ένα κατώφλι», ενώ έχει δηλώσει ότι «ο καλύτερος τρόπος για να τα κάνεις όλα αυτά είναι να βρίσκεσαι στο ίδιο κρεβάτι».

Πηγή: skai.gr

