Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Γάλλος ομόλογος του Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσαν την δέσμευσή τους στην προώθηση μιας πολιτικής διευθέτησης του πυρηνικού ζητήματος του Ιράν, σε μία κοινή δήλωσή τους, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

Οι δύο ηγέτες κάλεσαν επίσης, για την “πραγματική υλοποίηση” της λύσης των δύο κρατών στο Ισραήλ και “καταδίκασαν” την πολιτική κατασκευής οικισμών από το Ισραήλ στην Δυτική Όχθη.

Ο Σι πραγματοποιεί μία διήμερη επίσκεψη στην Γαλλία.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στην Ευρώπη μετά από πέντε χρόνια, ενώ δέχτηκε πιέσεις από Ευρωπαίους ηγέτες για το εμπόριο της Κίνας, αλλά και για την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

