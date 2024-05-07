Στο προηγούμενο επεισόδιο, ο Σωτήρης και ο Αλέξανδρος κατάφεραν με το πιάτο τους να κερδίσουν και τη θετική κριτική του Έκτορα και τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου. Σήμερα, συναντούν ξανά τον Μάρκο στην κουζίνα της Μαμάς και διαγωνίζονται απέναντι σε δύο φίλες, την Έλλη και τη Βάσια.

Οι δύο φίλοι μπαίνουν με περισσότερη όρεξη και άνεση για να μαγειρέψουν «μπριζολάκια με κρέμα γάλακτος, μανιτάρια και πατάτες τηγανητές». Ο Σωτήρης ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του Αλέξανδρου, όμως η έλλειψη ενός βασικού υλικού τους προβληματίζει. Αυτοσχεδιάζουν και καταφέρνουν να στήσουν το πιάτο τους. Αξίζει όμως τη νίκη;

Η Έλλη και η Βάσια, φίλες, εκπαιδευτικοί και οι δύο στο επάγγελμα, ασχολούνται με την υποκριτική αλλά και τα social media. Μοιάζουν σε πολλά αλλά όχι στην κουζίνα. Η Έλλη μαγειρεύει πολύ καλά, η Βάσια δεν ξέρει ούτε τα βασικά. Πώς θα πάει η συνεργασία για να ετοιμάσουν «κριθαρότο με μύδια»; Το άγχος κυριαρχεί αλλά η συνταγή βγαίνει. Θα καταφέρουν να κερδίσουν τα μπριζολάκια των αγοριών;



«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.