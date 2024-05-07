Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε νοσοκομείο στην επαρχία Γιουνάν (νοτιοδυτικά), προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον δύο ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 21.

«Το συμβάν» εκτυλίχθηκε σε νοσοκομείο «περί τις 13:20» (τοπική ώρα· 08:20 ώρα Ελλάδας) και «πάνω από 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, χωρίς να δώσει πιο συγκεκριμένο απολογισμό σε αυτό το στάδιο.

Η επίθεση διαπράχθηκε στην κομητεία Τζενσιόνγκ, στο βορειοανατολικό τμήμα της Γιουνάν, κι οι αρχές διενεργούν έρευνα, κατά την ίδια πηγή.

Τα βίαια εγκλήματα με μεγάλο αριθμό θυμάτων είναι φαινόμενο μάλλον σπάνιο στην Κίνα, χώρα που απαγορεύει την οπλοκατοχή στους πολίτες της, ωστόσο τα τελευταία χρόνια καταγράφεται κύμα επιθέσεων με τη χρήση μαχαιριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

