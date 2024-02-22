Το περιοδικό «Vanity Fair» γιορτάζει το 30ο Hollywood issue με έντεκα μεγάλους σταρ που (και) το 2024 αναμένεται να είναι η χρονιά τους. Ανάμεσα στους ηθοποιούς που φωτογραφήθηκαν είναι οι Μπράντλεϊ Κούπερ, Πέδρο Πασκάλ, Νάταλι Πόρτμαν και Τζένα Ορτέγα.

«Για το 30ό ετήσιο τεύχος μας για το Χόλιγουντ, επιλέξαμε 11 διαφορετικές διασημότητες που ξεχωρίζουν αυτή τη στιγμή, υπό τη διεύθυνση του φωτογράφου και κινηματογραφιστή Gordon von Steiner, για να μιλήσουν για τα πάντα, από τις πρώτες τους οντισιόν μέχρι τις πιο αξέχαστες ατάκες τους», αναφέρει, μεταξύ άλλων, το περιοδικό «Vanity Fair» για το συγκεκριμένο αφιέρωμα.

Ανάμεσα στους ηθοποιούς που φωτογραφήθηκαν είναι οι Πέδρο Πασκάλ, Μπράντλεϊ Κούπερ, Νάταλι Πόρτμαν και Τζένα Ορτέγα.

Barry Keoghan for Vanity Fair’s 2024 Hollywood Issue. pic.twitter.com/NEVeHv9wqP — Films to Films (@filmstofilms_) February 21, 2024

Όπως σημειώνει το περιοδικό: «Η βιομηχανία του θεάματος μόλις βγήκε από την πιο βαθιά στάση εργασίας στην ιστορία της. Το κοινό διχάζεται, οι βασικές προτεραιότητες εντείνονται και εξακολουθούν να υπάρχουν υπαρξιακά ερωτήματα σχετικά με το μέλλον, ακόμη και όταν οι κάμερες αρχίζουν να γυρίζουν ξανά. Αλλά αν ταινίες τόσο εκπληκτικές και οραματικές όσο η Barbie και το Oppenheimer μπορούν να σπάσουν τα ρεκόρ εισπράξεων, ακόμη και όταν τα franchise της Marvel και της DC κάνουν βουτιά, είναι ξεκάθαρο ότι ήρθε η ώρα να ταρακουνηθούν τα πράγματα».

Η Natalie Portman και ο Bradley Cooper παίρνουν τα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά ρίσκα της καριέρας τους τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα (η Portman ως παραγωγός, ο Cooper ως σκηνοθέτης), βάζοντας τα πάντα στα τολμηρά δράματα «May December» και «Maestro».

Pedro Pascal in Vanity Fair’s 2024 Hollywood Issue pic.twitter.com/3VsJmNPP1t — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) February 21, 2024

Θα βρείτε ηθοποιούς που έχουν αναγνωριστεί εδώ και καιρό, αλλά κάποτε ήταν πιο δύσκολο να αναδειχθούν -όχι μόνο ο Domingo, αλλά και ο Da'Vine Joy Randolph και ο Pedro Pascal- οι οποίοι βρήκαν τη θέση που τους αξίζει… Αλλά και μια νέα γενιά να ανατέλλει, με λαμπρά ταλέντα όπως η Jodie Comer από το «The Bikeriders», ο Barry Keoghan από το «Saltburn» και η Jenna Ortega από το «Wednesday» να είναι βαθιά ανθρώπινοι σε εξαιρετικά σύνθετους ρόλους.

Πηγή: skai.gr

