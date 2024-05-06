Σήμερα Δευτέρα του Πάσχα, σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος, του Οσίου Σεραφείμ ασκήσαντος εν τω όρει Δομβούς και του Προφήτου Ιώβ.

Σήμερα γιορτάζουν οι Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα, Ιώβ, Ιωβία, Ιώβη, Γεώργιος, Γεωργής, Γιώργος, Γιώργης, Γιορίκας, Γεωργία, Γιωργία, Γεωργούλα, Γωγώ, Τζωρτζίνα, Γεωργιάννα.

Πηγή: skai.gr

