Η ταινία «Eras Tour» της Τέιλορ Σουίφτ έτοιμη για streaming τον Δεκέμβριο

Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε ότι η ταινία της «Eras Tour» θα κυκλοφορήσει σε πλατφόρμα streaming στα γενέθλιά της, στις 13 Δεκεμβρίου και ότι, όπως ελπίζουν οι θαυμαστές, θα περιλαμβάνει τραγούδια από την περιοδεία που δεν υπάρχουν στην εκδοχή του φιλμ που προβάλλεται στους κινηματογράφους.

«Λοιπόν, βασικά, πλησιάζουν τα γενέθλιά μου και σκέφτηκα ότι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να γιορτάσουμε τη χρονιά που περάσαμε μαζί θα ήταν να κάνω τη συναυλιακή ταινία «The Eras Tour» διαθέσιμη για να την παρακολουθήσετε στο σπίτι!» έγραψε στους λογαριασμούς της η σταρ της ποπ στα social media.

«Πολύ χαρούμενη που μπορώ να σας πω ότι η διερυμένη εκδοχή της ταινίας συμπεριλαμβανομένων των τραγουδιών «Wildest Dreams», «The Archer» και «Long Live» θα είναι διαθέσιμη για streaming στις ΗΠΑ, τον Καναδά και άλλες χώρες που θα ανακοινωθούν σύντομα ξεκινώντας από… μαντέψτε, 13 Δεκεμβρίου».

Η ανακοίνωση ήρθε το πρωί αφότου η Τέιλορ Σουίφτ πραγματοποίησε την τελευταία ημερομηνία της περιοδείας της για το 2023 το βράδυ της Κυριακής στη Βραζιλία.

Οι θαυμαστές ήλπιζαν για μια ανακοίνωση στη συναυλία φώναζαν ακόμη και τον τίτλο "Reputation" στην εμφάνισή της στη Βραζιλία με την ελπίδα να λάβουν μια αποκάλυψη ότι το "Reputation (Taylor's Version)" μπορεί να κυκλοφορήσει σύντομα. Οποιαδήποτε απογοήτευση προς αυτήν την κατεύθυνση τώρα αποζημιώνει τις Swifties με την είδηση ότι μπορούν να παρακολουθήσουν το "Eras Tour" ατελείωτα στο σπίτι τους κατά τη διάρκεια των διακοπών για τα Χριστούγεννα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

