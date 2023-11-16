Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Taylor Swift: Η «βασίλισσα της ποπ» γίνεται κόμικ

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 13 Δεκεμβρίου

Κόμικ

Οι θαυμαστές που δεν χορταίνουν τη «βασίλισσα της ποπ», Taylor Swift, μπορούν να μάθουν περισσότερα για τη ζωή της σε ένα επερχόμενο βιογραφικό κόμικ για την Αμερικανίδα τραγουδίστρια.

Κόμικ

Η Swift παρουσιάζεται στο πλαίσιο της σειράς «Female Force», της TidalWave Comics, για «επιτυχημένες και σημαίνουσες προσωπικότητες» από τον χώρο της λογοτεχνίας, των επιχειρήσεων, της ψυχαγωγίας, της πολιτικής και άλλων.

Κόμικ

«Φυσικά η Taylor Swift αξίζει το δικό της κόμικ», δήλωσε ο συγγραφέας Eric M. Esquivel. «Φοράει πολύχρωμα καλσόν και πολεμά κακοποιούς που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματά τους για να την ελέγξουν». 

Κόμικ

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 13 Δεκεμβρίου και θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή, χαρτόδετο, ενώ θα κυκλοφορήσει με δύο εξώφυλλα.

Κόμικ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τέιλορ Σουίφτ Taylor Swift κόμικ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark