Taylor Swift: Η «βασίλισσα της ποπ» γίνεται κόμικ

Οι θαυμαστές που δεν χορταίνουν τη «βασίλισσα της ποπ», Taylor Swift, μπορούν να μάθουν περισσότερα για τη ζωή της σε ένα επερχόμενο βιογραφικό κόμικ για την Αμερικανίδα τραγουδίστρια.

Η Swift παρουσιάζεται στο πλαίσιο της σειράς «Female Force», της TidalWave Comics, για «επιτυχημένες και σημαίνουσες προσωπικότητες» από τον χώρο της λογοτεχνίας, των επιχειρήσεων, της ψυχαγωγίας, της πολιτικής και άλλων.

Now there's even a comic book about Taylor Swift https://t.co/kAt1GTlUHC pic.twitter.com/bkHGE8IBAm — Reuters (@Reuters) November 16, 2023

«Φυσικά η Taylor Swift αξίζει το δικό της κόμικ», δήλωσε ο συγγραφέας Eric M. Esquivel. «Φοράει πολύχρωμα καλσόν και πολεμά κακοποιούς που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματά τους για να την ελέγξουν».

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 13 Δεκεμβρίου και θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή, χαρτόδετο, ενώ θα κυκλοφορήσει με δύο εξώφυλλα.

