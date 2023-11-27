Πριν δύο εβδομάδες, η 47χρονη celebrity Caroline Stanbury από τη Βρετανία (τηλεπερσόνα και κάποτε ερωμένη του πρίγκιπα Άντριου) έκανε ολικό, χειρουργικό λίφτινγκ προσώπου, σε ιδιωτικό ιατρείο πλαστικού χειρουργού στο Λος Αντζελες.

Οι φωτογραφίες μετά την επέμβαση έδειχναν ένα τρομακτικό πρόσωπο, «πετσοκομμένο» και «πετρωμένο», αλλά ο 29χρονος σύζυγός της, Sergio Carrallo, ήταν κάθε στιγμή στο πλάι της.

Caroline Stanbury, 47, showcases the results of her 'petrifying' botched face lift while celebrating Thanksgiving with her husband Sergio Carrallo, 29 https://t.co/CfOx3yzdfW pic.twitter.com/uonVIW2kxa — Daily Mail Online (@MailOnline) November 27, 2023

Η Stanbury για δύο εβδομάδες ανέβαζε στα social media βίντεο και φωτογραφίες από την διαδικασία «ανάρρωσής» της μέχρι που την Παρασκευή έκανε τα αποκαλυπτήρια του νέου της προσώπου.

H Caroline Stanbury «πριν και μετά» την επέμβαση

Η 47χρονη (που φαίνεται πλέον 20 χρόνια νεότερη) ανέβασε ένα βίντεο και φωτογραφίες μαζί με τον σύζυγό της, να εορτάζουν την Ημέρα των Ευχαριστιών, με την λεζάντα «νέο πρόσωπο, νέος εαυτός! Happy Tthanksgivng. Ευγνώμων για πολλά πράγματα στη ζωή μου».

Ο 29χρονος Sergio κατέγραφε σε βίντεο κάθε ημέρα της διαδικασίας «μεταμόρφωσης» της γυναίκας του, λέγοντας ότι το να την βλέπει με πρησμένο πρόσωπο, να πονάει και να υποφέρει, ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του.

«Τελικά, εσυ είσαι υπέροχή και το μόνο πρόβλημα τώρα είναι ότι εγώ είμαι ο μεγαλύτερος» έγραψε χιουμοριστικά ο ερωτευμένος σύζυγος.

Πηγή: skai.gr

