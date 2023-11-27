O Πρίγκιπας Harry αρνείται να παρακολουθήσει την τελευταία σεζόν του «The Crown»

Ο πρίγκιπας Harry αρνείται να παρακολουθήσει τη νέα σεζόν της σειράς «The Crown» που περιλαμβάνει τον θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Diana, σύμφωνα με πληροφορίες από το ιστολόγιο Page Six.

Η τελευταία σεζόν της σειράς αναπαριστά τα τελευταία κεφάλαια της ζωής της πριγκίπισσας, συμπεριλαμβανομένου του τραγικού της θανάτου με τον παραγωγό ταινιών Dodi Al Fayed.

Η απόφαση του πρίγκιπα να μην παρακολουθήσει τη σειρά μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η σειρά θίγει ευαίσθητα θέματα και προσωπικές στιγμές της οικογενείας του.

Η απεικόνιση του θανάτου της μητέρας του, που αποτέλεσε έναν από τα πιο σοκαριστικά γεγονότα της δεκαετίας του '90, μπορεί να είναι ιδιαίτερα επώδυνη για τον ίδιον.

Η απόφαση του πρίγκιπα Harry να μην παρακολουθήσει τη νέα σεζόν της σειράς «The Crown» μπορεί να επηρεάζεται από τον τρόπο που απεικονίζεται ο θάνατος της μητέρας του.

Η ποιητική ή σκηνοθετική αδεία που χρησιμοποιείται στη σειρά για να προβληματίσει και να εξερευνήσει συναισθήματα και σκέψεις των χαρακτήρων μπορεί να είναι ενοχλητική για τον πρίγκιπα.

Η απεικόνιση της πριγκίπισσας Diana ως φάντασμα που επικοινωνεί με τους ζωντανούς μέλους της οικογένειάς της μπορεί να αποτελεί μια ευαίσθητη πτυχή της ιστορίας για τον πρίγκιπα.

O πρίγκιπας Harry έχει μιλήσει ανοιχτά για την κατάθλιψη που έχει αντιμετωπίσει μετά τον χαμό της μητέρας του, και η απεικόνιση αυτών των γεγονότων μπορεί να επαναφέρει δυσάρεστες μνήμες και συναισθήματα. Μάλιστα, η σειρά απεικονίζει επίσης την τελευταία συνομιλία μεταξύ της Diana και του Harry, ο οποίος ήταν 12 ετών όταν σκοτώθηκε.

