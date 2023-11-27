O Πρίγκιπας Harry αρνείται να παρακολουθήσει την τελευταία σεζόν του «The Crown»

Ο πρίγκιπας Harry αρνείται να παρακολουθήσει τη νέα σεζόν της σειράς «The Crown» που περιλαμβάνει τον θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Diana, σύμφωνα με πληροφορίες από το ιστολόγιο Page Six.
Η τελευταία σεζόν της σειράς αναπαριστά τα τελευταία κεφάλαια της ζωής της πριγκίπισσας, συμπεριλαμβανομένου του τραγικού της θανάτου με τον παραγωγό ταινιών Dodi Al Fayed.
Η απόφαση του πρίγκιπα να μην παρακολουθήσει τη σειρά μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η σειρά θίγει ευαίσθητα θέματα και προσωπικές στιγμές της οικογενείας του.
Η απεικόνιση του θανάτου της μητέρας του, που αποτέλεσε έναν από τα πιο σοκαριστικά γεγονότα της δεκαετίας του '90, μπορεί να είναι ιδιαίτερα επώδυνη για τον ίδιον.
Η απόφαση του πρίγκιπα Harry να μην παρακολουθήσει τη νέα σεζόν της σειράς «The Crown» μπορεί να επηρεάζεται από τον τρόπο που απεικονίζεται ο θάνατος της μητέρας του.
Η ποιητική ή σκηνοθετική αδεία που χρησιμοποιείται στη σειρά για να προβληματίσει και να εξερευνήσει συναισθήματα και σκέψεις των χαρακτήρων μπορεί να είναι ενοχλητική για τον πρίγκιπα.
Η απεικόνιση της πριγκίπισσας Diana ως φάντασμα που επικοινωνεί με τους ζωντανούς μέλους της οικογένειάς της μπορεί να αποτελεί μια ευαίσθητη πτυχή της ιστορίας για τον πρίγκιπα.
O πρίγκιπας Harry έχει μιλήσει ανοιχτά για την κατάθλιψη που έχει αντιμετωπίσει μετά τον χαμό της μητέρας του, και η απεικόνιση αυτών των γεγονότων μπορεί να επαναφέρει δυσάρεστες μνήμες και συναισθήματα. Μάλιστα, η σειρά απεικονίζει επίσης την τελευταία συνομιλία μεταξύ της Diana και του Harry, ο οποίος ήταν 12 ετών όταν σκοτώθηκε.
- Βρετανίδα celebrity αποκάλυψε το πρόσωπό της μετά από ολικό λίφτινγκ: «Έμοιαζα σα να έχω βγει από τρακάρισμα» (βίντεο)
- Gisele: Ο Tom Brady ανήκει στο παρελθόν, ο Joaquim Valente είναι το παρόν - Βρίσκονται μαζί στην Κόστα Ρίκα
- Elizabeth Hurley: Βρίσκεται στην Ταϊλάνδη και ποζάρει με μπικίνι… της φωτιάς
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.