Η Τέιλορ Σουίφτ ανέβαλε μια συναυλία που επρόκειτο να δώσει στο Ρίο ντε Τζανέιρο το Σάββατο, όταν πληροφορήθηκε ότι μια θαυμάστριά της πέθανε λίγο πριν την εμφάνιση της την Παρασκευή.

Η απόφαση ελήφθη καθώς χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν ήδη στο γήπεδο στο πλαίσιο της περιοδείας της Eras που έσπασε ρεκόρ.

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η Σουίφτ έγραψε: «Η ασφάλεια και η ευημερία των θαυμαστών μου, των συναδέλφων μου ερμηνευτών και του πληρώματος πρέπει και θα είναι πάντα πρώτη».

Η Βραζιλία βιώνει έναν άνευ προηγουμένου καύσωνα, προκαλώντας συναγερμό για την υγεία. Οι Αρχές προειδοποίησαν για τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την υγεία καθώς ο δείκτης θερμότητας, ο οποίος συνδυάζει τη θερμοκρασία με την υγρασία, έφτασε το 59,3 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή και ττους 59,7 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η ποπ σταρ είπε ότι ήταν «συντετριμμένη» από τον θάνατο της θαυμάστριά της και ότι η καρδιά της «κομματιάστηκε», προσθέτοντας: «Ήταν τόσο απίστευτα όμορφη και πολύ νέα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γράφω αυτά τα λόγια, αλλά με συντετριμμένη καρδιά λέω ότι χάσαμε νωρίτερα πριν από το σόου μου μια θαυμάστρια», έγραψε η Τέιλορ Σουίφτ.

«Δεν μπορώ καν να πω πόσο συντετριμμένη είμαι από αυτό» κατέληξε.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η 23χρονη Ana Clara Benevides Machado είχε ζητήσει βοήθεια στο γήπεδο αφού ένιωθε αδιαθεσία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά πέθανε μία ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη εφημερίδα Fohla De Sao Paolo , η αιτία θανάτου δόθηκε ως καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

«Θέλω να πω τώρα ότι νιώθω βαθιά αυτή την απώλεια και η συντετριμμένη μου καρδιά είναι στην οικογένεια και τους φίλους της» είπε η Τέιλορ Σουίφτ.

Πρόσθεσε ότι αυτό ήταν «το τελευταίο πράγμα» που πίστευε ότι θα συμβεί όταν έφερε την περιοδεία στη Βραζιλία.

Ο δήμαρχος του Ρίο, Eduardo Paes, δημοσίευσε στο X (παλαιότερα γνωστό ως Twitter) ότι αυτό που συνέβη ήταν απαράδεκτο και είχε ζητήσει από τους παραγωγούς της συναυλίας αρκετές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων επιπλέον σημείων διανομής νερού και περισσότερες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: skai.gr

