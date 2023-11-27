Η Ζιζέλ φαίνεται ότι είναι έτοιμη πλέον να αφήσει πίσω της το «κεφάλαιο» Tom Brady, καθώς η ίδια κάνει διακοπές στην Κόστα Ρίκα με τον Joaquim Valente. Το διάσημο μοντέλο και ο θρύλος των New England Patriots χώρισαν τον Οκτώβριο του 2022.

Τώρα φαίνεται πως είναι αγκαλιά με έναν νέο άνδρα, καθώς εντοπίστηκε στην Κόστα Ρίκα, με τον προπονητή της στο ζίου-ζίτσου, Βαλέντε, μαζί με τα παιδιά που απέκτησε με τον Tom Brady. Το ζευγάρι απαθανατίστηκε στις 22 Νοεμβρίου, ενώ οι δυο τους είναι κοντά εδώ και αρκετά χρόνια.

Gisele Bündchen seen with jiu-jitsu trainer Joaquim Valente in Costa Rica ahead of Thanksgiving https://t.co/lX5KjmQMnR pic.twitter.com/mtNPtVfrMZ — Page Six (@PageSix) November 27, 2023

Την περασμένη άνοιξη, η Ζιζέλ και ο Valente έκαναν paddle-boarding στη Φλόριντα και στο παρελθόν έχουν βρεθεί ξανά στην Κόστα Ρίκα.

Το Ju-Jitsu είναι αρκετά δημοφιλές, γνωστό για την πρακτικότητά του όσον αφορά στα χτυπήματα, στις κλωτσιές και την πάλη. Άλλα οφέλη περιλαμβάνουν την κινητικότητα στους ώμους και τους γοφούς, την προπόνηση αντοχής, τη σταθερότητα και τον έλεγχο και τη δύναμη του άνω μέρους του σώματος.

Η Ζιζέλ αποκάλυψε ότι ήταν επιφυλακτική στην αρχή, αλλά τώρα έχει αγκαλιάσει πλήρως την τέχνη του Ju-Jitsu και ενθαρρύνει τα παιδιά της να το εξασκούν επίσης.

«Αρχικά δεν το σκεφτόμουν καν για τον εαυτό μου. Ωστόσο, όταν έκανα το πρώτο μάθημα και άρχισα να μιλάω με τον Joaquim, συνειδητοποίησα ότι ήταν κάτι πολύ περισσότερο από αυτοάμυνα και άρχισα να ενδιαφέρομαι για τη φιλοσοφία του», είχε πει σε συνέντευξή της.



Πηγή: skai.gr

