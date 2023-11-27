Λογαριασμός
Gisele: Ο Tom Brady ανήκει στο παρελθόν, ο Joaquim Valente είναι το παρόν - Βρίσκονται μαζί στην Κόστα Ρίκα

Η Ζιζέλ και ο Μπρέιντι χώρισαν τον Οκτώβριο του 2022 μετά από 13 χρόνια γάμου

H Gisele

Η Ζιζέλ φαίνεται ότι είναι έτοιμη πλέον να αφήσει πίσω της το «κεφάλαιο» Tom Brady, καθώς η ίδια κάνει διακοπές στην Κόστα Ρίκα με τον Joaquim Valente. Το διάσημο μοντέλο και ο θρύλος των New England Patriots χώρισαν τον Οκτώβριο του 2022. 

H Gisele

Τώρα φαίνεται πως είναι αγκαλιά με έναν νέο άνδρα, καθώς εντοπίστηκε στην Κόστα Ρίκα, με τον προπονητή της στο ζίου-ζίτσου, Βαλέντε, μαζί με τα παιδιά που απέκτησε με τον Tom Brady. Το ζευγάρι απαθανατίστηκε στις 22 Νοεμβρίου, ενώ οι δυο τους είναι κοντά εδώ και αρκετά χρόνια.

Την περασμένη άνοιξη, η Ζιζέλ και ο Valente έκαναν paddle-boarding στη Φλόριντα και στο παρελθόν έχουν βρεθεί ξανά στην Κόστα Ρίκα. 

H Gisele

Το Ju-Jitsu είναι αρκετά δημοφιλές, γνωστό για την πρακτικότητά του όσον αφορά στα χτυπήματα, στις κλωτσιές και την πάλη. Άλλα οφέλη περιλαμβάνουν την κινητικότητα στους ώμους και τους γοφούς, την προπόνηση αντοχής, τη σταθερότητα και τον έλεγχο και τη δύναμη του άνω μέρους του σώματος.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gisele Bündchen (@gisele)

Η Ζιζέλ αποκάλυψε ότι ήταν επιφυλακτική στην αρχή, αλλά τώρα έχει αγκαλιάσει πλήρως την τέχνη του Ju-Jitsu και ενθαρρύνει τα παιδιά της να το εξασκούν επίσης.

H Gisele

«Αρχικά δεν το σκεφτόμουν καν για τον εαυτό μου. Ωστόσο, όταν έκανα το πρώτο μάθημα και άρχισα να μιλάω με τον Joaquim, συνειδητοποίησα ότι ήταν κάτι πολύ περισσότερο από αυτοάμυνα και άρχισα να ενδιαφέρομαι για τη φιλοσοφία του», είχε πει σε συνέντευξή της. 
 

Πηγή: skai.gr

