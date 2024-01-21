Ως ένας από τους μεγαλύτερους κινηματογραφικούς αστέρες όλων των εποχών, ο Μπραντ Πιτ έχει γίνει εξαιρετικά πλούσιος χάρη στον πρωταγωνιστικό του ρόλο σε μια σειρά από επιτυχημένες ταινίες. Παρόμοια με τον πρώην σύζυγό της, η Αντζελίνα Τζολί έχει επίσης πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες που απέφεραν περισσότερα από 100 εκατ. δολάρια στο box office.

Παρά την εντυπωσιακή τους καριέρα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται περισσότερο για την προσωπική ζωή του Πιτ και της Τζολί. Για τον λόγο αυτό, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για κάθε πτυχή της σχέσης τους, συμπεριλαμβανομένου του αν η ηθοποιός τα πήγαινε καλά με τη μητέρα του Πιτ, Τζέιν Πιτ.



Οι θαυμαστές του πρώην ζευγαριού πιστεύουν ότι η μαμά του Μπραντ Πιτ μισούσε την Αντζελίνα Τζολί κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Μάλιστα, οι «κακές γλώσσες» λένε ότι η Τζέιν Πιτ δεν άντεχε καθόλου την πρώην νύφη της.

Από τη στιγμή που ο Πιτ και η Τζολί έγιναν ζευγάρι, το Χόλιγουντ τους λάτρεψε. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι οι δυο τους ερωτεύτηκαν όταν ο Πιτ ήταν ακόμη παντρεμένος με την Τζένιφερ Άνιστον.

Δεδομένου ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι υποστήριζαν τη σχέση του Πιτ και της Τζολί, είναι λογικό ότι τα δημοσιεύματα έβαλαν τη σχέση τους στο μικροσκόπιο. Δυστυχώς, για το ζευγάρι, εκείνη την εποχή, ορισμένα από τα άρθρα σχετικά με τη σχέση τους έκαναν λόγο για συχνούς τσακωμούς.

Τον Ιούνιο του 2009, το «Today» δημοσίευσε ένα άρθρο που ισχυριζόταν ότι η Τζέιν Πιτ προτιμούσε την Τζένιφερ Άνιστον από την Τζολί.



Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο, η Τζολί δεν τα πήγαινε καθόλου καλά με την οικογένεια του Πιτ, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας του. Πέρα από τον ισχυρισμό ότι η Τζέιν Πιτ και η Τζολί δεν συμπαθούσαν η μία την άλλη, το Today προχώρησε και λίγο παραπέρα. Υποστήριζε ότι παρόλο που ο γιος της και η Άνιστον είχαν χωρίσει, η ίδια παρέμεινε κοντά στην πρώην νύφη της.

Το 2016, το Radar Online δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με το διαζύγιο της Τζολί και του Πιτ. Στο πλαίσιο αυτού του άρθρου, το Radar Online ισχυρίστηκε ότι η Τζέιν Πιτ ήταν συντετριμμένη που ο γιος της και η Τζολί πήραν διαζύγιο.

Ωστόσο, το άρθρο κατέστησε σαφές ότι η Τζέιν Πιτ ήταν αναστατωμένη επειδή ανησυχούσε για το αν θα είχε αρκετή επαφή με τα εγγόνια της. Στην πορεία υπήρξαν και άλλα άρθρα που έχουν κάνει παρόμοιους ή χειρότερους ισχυρισμούς για την Τζολί και την Τζέιν Πιτ. Ένα τέλειο παράδειγμα είναι το 2018, το Radar Online δημοσίευσε ένα κομμάτι που επικαλέστηκε μια εσωτερική πηγή που ισχυριζόταν ότι η Τζέιν Πιτ δεν θα συγχωρούσε ποτέ την Τζολί.

Καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης του Πιτ με την Τζολί, αλλά και μετά από αυτήν, υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που μιλούσαν στα μέσα ενημέρωσης και υποστήριζαν αδιανόητα πράγματα… Δεν υπάρχει τρόπος να μάθουμε ποτέ με βεβαιότητα αν είναι εντελώς ψευδείς, υπερβολικοί ή εντελώς ακριβείς οι ισχυρισμοί του. Ωστόσο, υπήρχαν στιγμές κατά τις οποίες η Τζολί και η Τζέιν Πιτ επαινούσαν η μία την άλλη.

Το 2008, η «Daily Mail» δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με το πώς η Τζολί αγκαλιάζει τους γονείς του Πιτ εν μέσω φημών ότι τσακώνονται. Ως μέρος αυτού του άρθρου, η «Daily Mail» ανέφερε την Τζολί να μιλάει για το πόσο υπέροχοι ήταν οι γονείς του Πιτ για τα παιδιά της.

Αργότερα το 2013, αφού η Τζολί υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή, η μητέρα του ηθοποιού έδωσε στο «People» μια δήλωση. Στο πλαίσιο αυτής της δήλωσης, η Τζέιν Πιτ εξήρε την Τζολί και κυρίως εξέφρασε την αγάπη της για τον γιο της.

Η ιστορία είναι αυτή που θα δείξει τι πραγματικά συνέβη ανάμεσα στις δύο γυναίκες. Όλα τα υπόλοιπα είναι, απλά, δημόσιες σχέσεις…

Πηγή: skai.gr

