Η Elle Macpherson ετοιμάζεται να κλείσει τα 60 της χρόνια στα τέλη Μαρτίου. Και το αυστραλιανό σούπερ μόντελ αποκάλυψε ότι η νεότητα και η ομορφιά έχουν να κάνουν με την ευεξία. Απόδειξη, το γυμνασμένο σώμα, το υπέροχο πρόσωπο και η λαμπερή επιδερμίδα της.

Η ίδια εμφανίστηκε στο «The Sunday Project» αυτό το Σαββατοκύριακο για να συζητήσει τις σκέψεις της σχετικά με τη γήρανση.

Την αποκαλούσαν το «Σώμα» όταν έκανε τα πρώτα της βήματα στην πασαρέλα και μετά από τόσα χρόνια η Elle Macpherson συνεχίζει να κρατά επάξια τον τίτλο της. Πιστεύει πως η πραγματική ομορφιά εκδηλώνεται από μέσα προς τα έξω, δηλώνει λάτρης των λαχανικών κι ακόμη πως: «Δεν πίνω αλκοόλ, δεν καπνίζω, δεν κάνω ναρκωτικά και αποφεύγω το κόκκινο κρέας».

«Αισθάνομαι ότι έχουμε πραγματικά καταλάβει ότι η νεότητα και η ομορφιά, που πάντα πιστεύαμε ότι ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες, τώρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ευεξία και ομορφιά. Όταν είσαι καλά, αισθάνεσαι όμορφα. Αισθάνεσαι δυνατός. Νιώθεις μια αίσθηση ζωτικότητας», ανέφερε.

Elle Macpherson flaunts her youthful visage as she shares her thoughts on ageing ahead of turning 60 in a matter of weeks: 'When you're well, you feel beautiful' https://t.co/MjcZc3yzzt — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 21, 2024

Και συνέχισε: «Όταν έκλεισα τα 50 δεν αισθανόμουν πολύ καλά και δεν έδειχνα πολύ καλά. Απλά δεν ένιωθα έμπνευση, είχα λιγούρες για ζάχαρη και κακή πέψη. Έτσι, πήγα στη διατροφολόγο μου και είπα άκου, κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να ασχοληθώ με τον τρόπο ζωής μου».

Το μοντέλο αποκάλυψε ότι έπαιρνε πολλές συνθετικές βιταμίνες, τις οποίες αντικατέστησε με μια ισχυρή πολυβιταμίνη, πρεβιοτικά και προβιοτικά σε σκόνη. «Έτσι άρχισα να τη λαμβάνω, επειδή ήμουν κάπως υποσιτισμένη και δεν κοιμόμουν πολύ, δεν έτρωγα αρκετά φρούτα και λαχανικά και έπινα πολύ καφέ».

Το supermodel δήλωσε ότι αφού ακολούθησε αυτό το νέο διατροφικό πλάνο για ένα μήνα και πήρε αυτή τη φυσική πολυβιταμίνη, η ζωή της

«μεταμορφώθηκε».

Supermodel and businesswoman @ellemacpherson may have spent the majority of the last few decades abroad, but she tells us why Australia will always be home. pic.twitter.com/fmVLuGocn3 — The Project (@theprojecttv) January 21, 2024

«Είδα μια τέτοια αλλαγή και η φίλη μου, η οποία είναι τώρα η διευθύνουσα σύμβουλός μου, είπε: "τι κάνεις, φαίνεσαι καταπληκτική;" και της είπα ότι έπαιρνα αυτή τη σκόνη που άλλαξε τη ζωή μου».

Η «μεταμόρφωση» της την οδήγησε στο να ξεκινήσει τη δική της επιχείρηση φυσικών συμπληρωμάτων και την αυτοκρατορία ευεξίας της, την WellCo.

Η συμβουλή της για τις γυναίκες που θέλουν να διατηρήσουν τη σιλουέτα τους, είναι να ποτέ να μην πίνουν καφέ μετά το γεύμα και να καταναλώνουν τουλάχιστον 3 λίτρα νερό καθημερινά.

