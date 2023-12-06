Η Αντζελίνα Τζολί δεν έχει πλέον πολλούς φίλους, αποκάλυψε σε συνέντευξή της, αλλά μπορεί πάντα να υπολογίζει στα παιδιά της, ιδιαίτερα μετά το διαζύγιό της με τον Brad Pitt.

Η διάσημη ηθοποιός ανέφερε στη συνέντευξή της στο «WSJ. Magazine» ότι τα έξι παιδιά της -Maddox, Pax, Zahara, Shiloh και τα 15χρονα δίδυμα Knox και Vivienne- είναι οι πιο κοντινοί της άνθρωποι.

“Because I grew up around Hollywood, I was never very impressed with it,” says Angelina Jolie. “I never bought into it as significant or important.” Early fame felt crushing. She was depressed and, at points, suicidal, she says. https://t.co/nqUXo2y8n9 https://t.co/nqUXo2y8n9 — WSJ. Magazine (@WSJMag) December 5, 2023

«Είναι οι πιο κοντινοί άνθρωποι για μένα και τη ζωή μου, και είναι οι στενοί μου φίλοι», δήλωσε η Jolie στο περιοδικό. «Είμαστε επτά διαφορετικοί άνθρωποι, το οποίο είναι η δύναμή μας», συνέχισε, προσθέτοντας: «Έπρεπε να θεραπευτούμε. Υπάρχουν πράγματα από τα οποία έπρεπε να θεραπευτούμε. Το σώμα μου αντιδρά πολύ έντονα στο στρες. Το σάκχαρό μου ανεβαίνει και κατεβαίνει. Έπαθα ξαφνικά την παράλυση του Μπελ έξι μήνες πριν από το διαζύγιό μου».

Καθώς η Τζολί και τα παιδιά της προχωρούν μπροστά μετά τον χωρισμό, η ίδια ανέφερε ότι στηρίζεται, επίσης, σε μια στενή ομάδα φίλων γυναικών.

«Συνειδητοποίησα ότι οι στενότεροι φίλοι μου είναι πρόσφυγες», επισήμανε, περιγράφοντας τον μικρό κύκλο υποστήριξης που έχει. «Ίσως τέσσερις στις έξι από τις γυναίκες που έχω κοντά μου προέρχονται από πόλεμο και συγκρούσεις».

Η Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Πιτ το 2016, λίγο αφότου κατηγορήθηκε ότι κακοποίησε την πρωταγωνίστρια του «Lara Croft: Tomb Raider» και δύο από τα παιδιά τους πάνω σε ιδιωτικό τζετ.

Ο 59χρονος ηθοποιός φέρεται να ήταν «υβριστικός και βίαιος με τα παιδιά του», όπως αναφέρεται σε δικαστικά έγγραφα. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς. Το FBI διερεύνησε τους ισχυρισμούς, αλλά αποφάσισε να μην ασκήσει ποινικές διώξεις.

Ο Πιτ δεν έχει φωτογραφηθεί δημόσια με τα παιδιά του, τα οποία μοιράζεται με την Τζολί, εδώ και επτά χρόνια. Τον περασμένο μήνα, η μεγαλύτερη κόρη του, η Zahara, άφησε να εννοηθεί ότι δεν είχε καλές σχέσεις με τον σταρ του «Babylon» κατά τη διάρκεια της εισαγωγής της στην αδελφότητα Alpha Kappa Alpha, στο Spelman College.

Ο γιος του Πιτ, Pax, πρόσφατα αναδημοσίευσε μια θυμωμένη ανάρτηση στο Instagram για την Ημέρα του Πατέρα -από το 2020- και έγινε χαμός.

Η Τζολί δήλωσε στο « WSJ. Magazine» ότι το διαζύγιό της έχει καταστήσει, σχεδόν, αδύνατο να εγκαταλείψει το Λος Άντζελες, όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει σήμερα. Ο Πιτ διαμένει, επίσης, εκεί.

«Είναι μέρος αυτού που συνέβη μετά το διαζύγιό μου. Έχασα τη δυνατότητα να ζω και να ταξιδεύω τόσο ελεύθερα», δήλωσε, εκφράζοντας την ελπίδα της να περνάει περισσότερο χρόνο στο σπίτι της στην Καμπότζη. «Από όλα τα μέρη του κόσμου, το Χόλιγουντ δεν είναι ένα υγιές μέρος. Έτσι αναζητάς την αυθεντικότητα», κατέληξε η ίδια.

Η ηθοποιός μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας «Maria» του Πάμπλο Λαρέν, στην οποία υποδύεται την κορυφαία Ελληνίδα υψίφωνο, Μαρία Κάλλας, στις τελευταίες ημέρες της ζωής της στο Παρίσι, ενώ ξεκίνησε ένα εγχείρημα μόδας, το «Atelier Jolie», στην καρδιά της Νέας Υόρκης, το οποίο ενισχύει την «ατομικότητα» και την «ελευθερία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.