Η σέξι Jennifer Lopez: Με τα κόκκινα εσώρουχά της προετοιμάζεται για τον Άγιο Βαλεντίνο

Η ανάρτησή της έρχεται μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του τραγουδιού της, «Can't Get Enough»

Η σέξι Jennifer Lopez

Η Τζένιφερ Λόπεζ άφησε ελάχιστα στη φαντασία… H σέξι καλλιτέχνιδα ποζάρει με ένα κόκκινο σετ εσωρούχων, καθώς παρουσίασε κομμάτια από τη συλλογή γνωστής εταιρείας εσωρούχων για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. 

Σε μια νέα φωτογραφία, που δημοσιεύτηκε στο Instagram το πρωί του Σαββάτου 20 Ιανουαρίου 2024, η 54χρονη σούπερ σταρ, η οποία είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό Ben Affleck, μας έδειξε το καλογυμνασμένο σώμα της φορώντας ένα δαντελένιο σουτιέν και μια σατέν ρόμπα.

Η σέξι Jennifer Lopez

Η ανάρτησή της έρχεται μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του τραγουδιού της, «Can't Get Enough», από το νέο της άλμπουμ «This Is Me... Now», τη συνέχεια του δίσκου της του 2002 «This Is Me... Then». 

Στο νέο τραγούδι, η J-Lo τραγουδά για τη σχέση της με τον Affleck, τον οποίο παντρεύτηκε στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο του 2022. 

Η σταρ τραγουδά: «Είναι αυτή η πραγματική ζωή; Μπορώ ακόμα να νιώσω το πάθος στα μάτια σου. Είμαι τόσο ερωτευμένη μαζί σου. Είσαι πάντα αυτός που χρειαζόμουν. Δεν πρέπει να κρατήσω μυστικό, αλλά θα σε αφήσω να με κρατήσεις για τον εαυτό σου.

Είναι ο τρόπος που με αγαπάς. Ο τρόπος που με αγγίζεις. Είναι ο τρόπος που με κοιτάς. Δεν μπορώ να σε χορτάσω, αγόρι μου».

Δεν είναι το μόνο τραγούδι που είναι αφιερωμένο στον σύζυγό της στο άλμπουμ, καθώς η Jennifer έχει συμπεριλάβει, επίσης, ένα τραγούδι με τίτλο «Dear Ben II», μια συνέχεια του κομματιού «Dear Ben» στο «This Is Me... Then».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

