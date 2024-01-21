Ορισμένοι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας έχουν αποκαλύψει τις διατροφικές τους συνήθειες, οι οποίες είναι κατά καιρούς εξωφρενικές και ανθυγιεινές. Πιο πρόσφατα, ο Elon Musk δήλωσε ότι τρώει ένα ντόνατ κάθε πρωί!

Το γεγονός ότι οι δισεκατομμυριούχοι έχουν τα χρήματα να πληρώνουν ακριβούς προσωπικούς σεφ ή υγιεινές τροφές υψηλών προδιαγραφών δεν σημαίνει ότι ακολουθούν δίαιτες που τους κάνουν καλό.

Υπάρχουν δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας που απολαμβάνουν να τρώνε σοκολάτα για πρωινό ή παραλείπουν εντελώς το φαγητό για μέρες. Έτσι, όταν πρόκειται για πλούτο, μπορεί να θέλετε να ακολουθήσετε το παράδειγμα αυτών των «techies», αλλά σκεφτείτε το διπλά όταν πρόκειται για την υγεία.

Richard Branson

Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, ιδρυτής της Virgin Group, πίνει 20 φλιτζάνια τσάι την ημέρα. «Δεν είμαι σίγουρος πώς θα επιβίωνα χωρίς το τσάι English Breakfast», δήλωσε στη «Daily Mail» το 2016. Ο Μπράνσον ξεκινά τη μέρα του με φρουτοσαλάτα και μούσλι για πρωινό. Περιστασιακά, ο δισεκατομμυριούχος τρώει ένα ψάρι που μοιάζει με ρέγκα.

Ο δισεκατομμυριούχος γεμίζει τις μέρες του με άσκηση, χρόνο με την οικογένειά του και επαγγελματικές συναντήσεις, τις οποίες προτιμά να προγραμματίζει «κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος», όπως ανέφερε σε ανάρτηση στο blog του το 2017.

Για το δείπνο, έχει πει ότι προτιμά να διοργανώνει ομαδικά γεύματα «όπου μοιράζονται ιστορίες και γεννιούνται ιδέες». Ο Μπράνσον δήλωσε ότι πέφτει για ύπνο γύρω στις 11 το βράδυ και κοιμάται περίπου έξι ώρες κάθε βράδυ.

Jeff Bezos



Η αρραβωνιαστικιά του Jeff Bezos, Lauren Sanchez, δήλωσε ότι ο σύντροφός της φτιάχνει τηγανίτες κάθε Κυριακή πρωί.

«Βγάζει κάθε φορά το βιβλίο μαγειρικής της Betty Crocker και λέω: "Εντάξει, είσαι ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο, γιατί δεν το έχεις απομνημονεύσει ακόμα;"», δήλωσε η Sanchez στην εφημερίδα «Wall Street Journal».

Η πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων είπε ότι ο Bezos είναι, επίσης, «εξαιρετικά αφοσιωμένος στις προπονήσεις του, με τον προσωπικό του γυμναστή Wes Okerson».

Σε μια συνάντηση το 2014 με μια μικρή εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου που τελικά εξαγόρασε η Amazon, ο Bezos παρήγγειλε ένα πρωινό με χταπόδι, πατάτες, μπέικον, γιαούρτι με πράσινο σκόρδο και αυγά ποσέ, σύμφωνα με μια έκθεση του «D Magazine».

Bill Gates

Ο ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, έχει πει ότι αγαπάει τόσο πολύ την κόκα-κόλα διαίτης που πίνει τρεις ή τέσσερις την ημέρα. Πρόσφατα ο σεφ Jordi Cruz δήλωσε ότι ο κροίσος της τεχνολογίας κάποτε κράτησε ολόκληρο το εστιατόριό του για δύο ημέρες και παρήγγειλε μόνο μια κόκα κόλα διαίτης!

Έχει πει ότι τρώει Cocoa Puffs για πρωινό. Αν και η πρώην σύζυγός του, Μελίντα Γκέιτς, έχει πει στο παρελθόν ότι παραλείπει εντελώς το γεύμα. Επίσης, λατρεύει τα τσίζμπεργκερ.

Elon Musk

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Elon Musk, δεν έχει και την πιο υγιεινή διατροφή. «Αν υπήρχε τρόπος να μην τρώω για να μπορώ να δουλεύω περισσότερο, δεν θα έτρωγα», δήλωσε ο Ίλον Μασκ στη βιογραφία της Ashlee Vance «Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future».

Ο Μασκ συνήθιζε να παραλείπει το πρωινό ή να τρώει μια μπάρα Mars ή ένα ντόνατ για να ξεκινήσει τη μέρα του.

«Προσπαθώ να μειώσω τα γλυκά και πρέπει να φάω μια ομελέτα», είπε ο Μασκ το 2017, σύμφωνα με το «Entrepreneur».

Ωστόσο, ο δισεκατομμυριούχος δήλωσε στο X νωρίτερα φέτος ότι τρώει ένα ντόνατ κάθε πρωί. «Θα προτιμούσα να τρώω νόστιμο φαγητό και να ζήσω μια μικρότερη ζωή», είπε ο Μασκ στον Τζο Ρόγκαν το 2020.

Το μεσημεριανό του γεύμα είναι εξίσου ασήμαντο. Ο δισεκατομμυριούχος είπε ό,τι του φέρνει ο βοηθός του κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, το «εισπνέει σε πέντε λεπτά».

I don’t even care if it lowers my life expectancy — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2022

Αντ' αυτού, ο Μασκ εστιάζει στο δείπνο, το οποίο συχνά λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια των εργασιών. Ο Μασκ δήλωσε το 2015 ότι οι αγαπημένες του κουζίνες είναι η γαλλική και το μπάρμπεκιου.

Sam Altman

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, είναι χορτοφάγος από παιδί, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του σε ιστολόγιο το 2018.

Στην ανάρτηση, σημείωσε επίσης ότι παίρνει μεθύλιο Β-12 (μεθυλοκοβαλαμίνη), ωμέγα-3, σίδηρο και βιταμίνη D-3 ως συμπληρώματα.

Πρόσφατα, ο Altman δήλωσε ότι παίρνει επίσης το φάρμακο για τον διαβήτη, μετφορμίνη, το οποίο έχει γίνει δημοφιλές στους biohackers ως ένας τρόπος επιβράδυνσης της γήρανσης.

