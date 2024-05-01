Παναθηναϊκός: Τι ισχύει με την ένσταση και ποια η διαδικασία

Στον Παναθηναϊκό έχουν, δικαίως, πολλά παράπονα από τη διαιτησία ειδικά στο τελευταίο λεπτό. Αρχικά μία φάση όπου ο Νίμπο κέρδισε επιθετικό ριμπάουντ έχει πατήσει ξεκάθαρα εκτός αγωνιστικού χώρου όμως οι διαιτητές έκλεισαν… τα μάτια. Έπειτα ακολούθησε η φάση για την οποία κατέθεσαν ένσταση οι άνθρωποι του Τριφυλλιού μετά από απόφαση του Εργκίν Αταμάν.

