Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Τι ισχύει με την ένσταση και ποια η διαδικασία

Έξαλλοι οι «πράσινοι» με τις αποφάσεις των διαιτητών στο τέλος του αγώνα οι οποίες έκριναν και το αποτέλεσμα

Αταμάν

Στον Παναθηναϊκό έχουν, δικαίως, πολλά παράπονα από τη διαιτησία ειδικά στο τελευταίο λεπτό. Αρχικά μία φάση όπου ο Νίμπο κέρδισε επιθετικό ριμπάουντ έχει πατήσει ξεκάθαρα εκτός αγωνιστικού χώρου όμως οι διαιτητές έκλεισαν… τα μάτια. Έπειτα ακολούθησε η φάση για την οποία κατέθεσαν ένσταση οι άνθρωποι του Τριφυλλιού μετά από απόφαση του Εργκίν Αταμάν.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark