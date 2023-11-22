Brad Pitt: Απάντησε μέσω «τρίτων» για τον γιο του και σε όσους λένε ότι είναι πα-«τέρας»…

Η Αντζελίνα Τζολί έχει τα παιδιά με το μέρος της, μιας και τα μεγαλύτερα από αυτά, δείχνουν να έχουν εναντιωθεί στον πατέρα τους, Μπραντ Πιτ.

Πρώτα η Ζαχάρα, που απαρνήθηκε το επίθετό του δημόσια και ύστερα η διαρροή της viral ανάρτησης του Παξ από το παρελθόν, είναι μόνο οι πιο πρόσφατες αποδείξεις, ότι ο Χολιγουντιανός σταρ δεν έχει πολλές ελπίδες να «κερδίσει» πίσω τα παιδιά του.

Now Brad Pitt 'hits back' after adopted son Pax branded Hollywood star a 'world class a**hole' and 'f***ing awful human' in explosive Instagram post https://t.co/cspt1ceNxi — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 22, 2023

Αν και ο ίδιος παραμένει σιωπηλός από το 2016, σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά του, ο Πιτ άφησε να διαρρεύσει και η δική του θέση, μέσω «τρίτων». Άνθρωπος από το περιβάλλον του είπε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι ο 59χρονος αισθάνεται «καταθλιπτικά και απογοητευτικά» με το να βλέπει όλο αυτό να τραβάει τόσο.

Πιο συγκεκριμένα, συνεργάτης του δήλωσε στη Sun: «Είναι απογοητευτικό να βλέπεις τον Μπραντ να παρουσιάζεται ως "κακός άνθρωπος", ενώ αυτό απέχει πολύ από την αλήθεια. Ο Πιτ σέβεται πολύ τα παιδιά του και επιλέγει να διατηρήσει μια αξιοπρεπή σιωπή, αναφορικά με την υπάρχουσα κατάσταση. Είναι απλά ατυχές το γεγονός ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν να προσπαθούν να εμπλέξουν τα παιδιά στα πράγματα». Όπως σχολιάζουν τα διεθνή ΜΜΕ, πρόκειται για «μπηχτή» - έστω και με έμμεσο τρόπο- για την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί.

How Brad Pitt really feels about son Pax’s explosive Father’s Day rant being dragged up https://t.co/MitvJYxzB5 pic.twitter.com/h4PCb3TdJ1 — Page Six (@PageSix) November 22, 2023

Πηγή: skai.gr

