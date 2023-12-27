Beyonce: : Το πατρικό της σπίτι τυλίχτηκε στις φλόγες ανήμερα των Χριστουγέννων!

Το σπίτι που μεγάλωσε η σούπερ σταρ Beyoncé στο Χιούστον τυλίχτηκε στις φλόγες ανήμερα των Χριστουγέννων, όπως ανέφερε η ιστοσελίδα Houston Chronicle. Η φωτιά σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/12) με την πυροσβεστική να φτάνει στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά.

«Την περιορίσαμε σε περίπου 10 λεπτά», είπε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Χιούστον Τζάστιν Μπαρνς. Σύμφωνα με το FOX 26 Houston, στο διώροφο σπίτι έμενε ένα ζευγάρι με τα δυο τους παιδιά, το οποίο κατάφερε να διαφύγει με ασφάλεια χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Beyonce’s childhood home ruined by fire on Christmas Day https://t.co/hsp4TKwmrG pic.twitter.com/jfQW2NVvke — Independent Lifestyle (@IndyLife) December 26, 2023

Η οικογένεια της διάσημης τραγουδίστριας αγόρασε το σπίτι το 1982 και η Beyoncé έζησε εκεί μέχρι τα πέντε της χρόνια. Μάλιστα, όταν η σταρ βρέθηκε στην πόλη τον Σεπτέμβριο για την παγκόσμια περιοδεία της «Renaissance World Tour», εθεάθη να φωτογραφίζει το σπίτι.

Σύμφωνα με τον Guardian το ακίνητο, το οποίο αποτελεί ορόσημο για την περιοχή, βρίσκεται στην ιστορική γειτονιά Riverside Terrace. Χτισμένο το 1946, διαθέτει τρία υπνοδωμάτια και αντίστοιχα μπάνια ενώ το 2019, πουλήθηκε για τελευταία φορά. H σταρ αυτές τις μέρες βρίσκεται στη Βραζιλία, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας της, «Renaissance: A Film by Beyoncé».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

