Σχεδόν 60 Γάλλοι ηθοποιοί και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες κατήγγειλαν το «λιντσάρισμα» του Γάλλου ηθοποιού, Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις.

Σε ανοιχτή επιστολή που υπογράφεται από τη Βρετανίδα ηθοποιό, Charlotte Rampling, την πρώην πρώτη κυρία της Γαλλίας, Carla Bruni, και την πρώην σύντροφο του Ντεπαρντιέ, την ηθοποιό Carole Bouquet, γίνεται λόγος για «οχετός μίσους».

«Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ είναι, ίσως, ο μεγαλύτερος από όλους τους ηθοποιούς», αναφέρεται στην επιστολή που δημοσιεύθηκε στη γαλλική εφημερίδα «Le Figaro» την ημέρα των Χριστουγέννων.

Ο Ντεπαρντιέ, ο οποίος έχει γυρίσει περισσότερες από 200 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, κατηγορήθηκε για βιασμό το 2020, ενώ υπάρχουν καταγγελίες, τουλάχιστον, 12 γυναικών για σεξουαλική παρενόχληση και επίθεση από τον ηθοποιό.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει δικαστική απόφαση εναντίον του, πολλοί έσπευσαν να πάρουν αποστάσεις από τον ηθοποιό τις τελευταίες ημέρες. Στην επιστολή, οι υποστηρικτές του έγραψαν: «Δεν μπορούμε πλέον να παραμείνουμε σιωπηλοί μπροστά στο λιντσάρισμα που αντιμετωπίζει».

Στην επιστολή αναφέρεται ότι ο Ντεπαρντιέ δέχεται επίθεση «σε πείσμα του τεκμηρίου αθωότητας από το οποίο θα είχε επωφεληθεί, όπως όλοι οι άλλοι, αν δεν ήταν ένας θρύλος του κινηματογράφου». Ο Ντεπαρντιέ -που την Τετάρτη γίνεται 75 ετών- χαρακτήρισε τους υπογράφοντες «θαρραλέους» και εξήρε την επιστολή.

«Νομίζω ότι ήταν όμορφη», δήλωσε τηλεφωνικά στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTL.

Gérard Depardieu: dozens of celebrities denounce ‘lynching’ of French actor https://t.co/5MFioge0q2 pic.twitter.com/WMs7x2WhyZ — Guardian World (@guardianworld) December 27, 2023

Ο Ντεπαρντιέ παραδέχτηκε ότι του είχαν δείξει την επιστολή πριν από τη δημοσίευσή της, αλλά επέμεινε ότι δεν την είχε ζητήσει. Είπε, επίσης, ότι ορισμένες προσωπικότητες αρνήθηκαν να την υπογράψουν.

«Όταν οι άνθρωποι επιτίθενται στον Ζεράρ Ντεπαρντιέ με αυτόν τον τρόπο, επιτίθενται στην Τέχνη», αναφέρεται στην επιστολή.

«Η Γαλλία του οφείλει τόσα πολλά. Ο κινηματογράφος και το θέατρο δεν μπορούν να τα καταφέρουν χωρίς τη μοναδική και εξαιρετική προσωπικότητά του», ανέφεραν οι διασημότητες.

«Κανείς δεν μπορεί να σβήσει το ανεξίτηλο αποτύπωμα του έργου του στην εποχή μας».

Την περασμένη εβδομάδα ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι ο Ντεπαρντιέ είχε γίνει στόχος «ανθρωποκυνηγητού», ενώ η οικογένειά του κατήγγειλε μια «πρωτοφανή συνωμοσία» εναντίον του.

Γυναικείες οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα -και όχι μόνο- καταδίκασαν τα σχόλια του Μακρόν ως «προσβολή» για όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί σεξουαλική βία. Πολιτικοί έχουν, επίσης, ασκήσει δριμύτατη κριτική στον Γάλλο πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένου του Φρανσουά Ολάντ.

Η επιστολή, με τίτλο «Μην διαγράψετε τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ», προκάλεσε νέο κύμα αγανάκτησης. «Είμαστε και θα είμαστε πάντα στο πλευρό των θυμάτων», δηλώνουν οι οργανώσεις.

