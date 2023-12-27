Ο νοτιοκορεάτης ηθοποιός Λι Σον-κιουν, διάσημος για τον ρόλο του στην ταινία Παράσιτα, η οποία είχε θριαμβεύσει στα Όσκαρ το 2020, βρέθηκε νεκρός και οι αρχές θεωρούν πως αυτοκτόνησε, ανέφερε σήμερα το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ο 48χρονος ηθοποιός εντοπίστηκε νεκρός στο εσωτερικό αυτοκινήτου στο κέντρο της πρωτεύουσας Σεούλ, διευκρίνισε το Γιονάπ, επικαλούμενο την αστυνομία.

Parasite actor Lee Sun-kyun found dead in apparent suicide



Read more ⬇https://t.co/eFfrMV65Uj — Sky News (@SkyNews) December 27, 2023

Ο Λι Σον-κιουν αντιμετώπιζε έρευνα της αστυνομίας, καθώς τον βάραιναν υποψίες πως έκανε χρήση κάνναβης και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών.

Το σκάνδαλο κατέστρεψε την εικόνα του, αυτήν του επιτυχημένου ηθοποιού, στερώντας του τηλεοπτικές εμφανίσεις και διαφημιστικά συμβόλαια, σύμφωνα με αρκετά νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης.

Με τα Παράσιτα γνώρισε μεγάλη επιτυχία, παίζοντας τον ρόλο του πατέρα πλούσιας οικογένειας τον οποίο εξαπατά φτωχή οικογένεια για να εξασφαλίσει δουλειές.

South Korean actor Lee Sun-kyun, best known for his role in the Oscar-winning film "Parasite", was found dead Wednesday in an apparent suicide, Yonhap news agency reports.



The actor was discovered inside a vehicle at a park in Seoul, along with a burning charcoal briquette, the… pic.twitter.com/lxSj7X33NJ — AFP News Agency (@AFP) December 27, 2023

Στην τελευταία του ταινία, με τίτλο Sleep, παίζει τον ρόλο υπνοβάτη συζύγου που τρομοκρατεί τη σύζυγό του. Παρουσιάστηκε εκτός συναγωνισμού στο φεστιβάλ Καννών.

Είχε εκφραστεί μπροστά στους δημοσιογράφους και στις κάμερες στα τέλη Οκτωβρίου, αφού ανακρίθηκε σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη Ιντσόν, κοντά στη Σεούλ.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη που απογοήτευσα τόσους ανθρώπους, εμπλεκόμενος σ’ ένα τόσο δυσάρεστο συμβάν», είπε πει.

«Λυπάμαι για την οικογένειά μου, που βιώνει τόση οδύνη αυτή τη στιγμή (...) Για ακόμη μια φορά, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όλους», είχε προσθέσει.

Η νοτιοκορεατική νομοθεσία για την κατανάλωση ναρκωτικών είναι δρακόντεια.

Ο πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ κάλεσε νωρίτερα φέτος να ληφθούν ακόμη πιο αυστηρά μέτρα για να εξαλειφθεί η διακίνηση ναρκωτικών — σε μια χώρα όπου η πώληση κάνναβης επισύρει ισόβια κάθειρξη.

Είναι ενδεικτικό πως προβλέπονται ποινές φυλάκισης ακόμη και για όσους επιστρέφουν στη Νότια Κορέα αφού κατανάλωσαν κάνναβη σε χώρες του εξωτερικού όπου αυτό είναι νόμιμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.