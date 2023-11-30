Στην πρεμιέρα της ταινίας «Renaissance: A film by Beyonce», η τραγουδίστρια επέλεξε να φορέσει ένα ασημένιο φόρεμα. Αυτό, σε συνδυασμό με το ξανθό μαλλί της έκαναν κάποιους να επικρίνουν τη σταρ, σχολιάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι φαίνεται… «τόσο λευκή».

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, η μητέρα της τραγουδίστριας, Tina Knowles, υπερασπίστηκε την κόρη της και έκανε λόγο για ρατσιστικά σχόλια. Επίσης, χαρακτήρισε «ηλίθιους και αδαείς» όσους κατηγόρησαν τη Beyonce ότι άλλαξε το χρώμα του δέρματός της.

«Κάνει μια ταινία, που λέγεται ‘’Αναγέννηση’’, όπου όλο το θέμα είναι ασημένιο με ασημένια μαλλιά, ασημένιο χαλί και προτεινόμενη ασημένια ενδυμασία και εσείς οι βλάκες αποφασίζετε ότι προσπαθεί να γίνει λευκή γυναίκα και να κάνει πιο λευκό το δέρμα της; Πόσο λυπηρό είναι που κάποιοι από τους δικούς της ανθρώπους συνεχίζουν μια ηλίθια ιστορία με μίσος και ζήλια», έγραψε η μητέρα της στην ανάρτησή της.

Και πρόσθεσε: «Εσείς διαιωνίζετε τη ζήλια, τον ρατσισμό και τον σεξισμό, αντί να γιορτάζετε για την επιτυχία της "αδελφής" σας ή απλά να την αγνοείτε αν δεν σας αρέσει. Έχω βαρεθεί εσάς τους αποτυχημένους».

Η ταινία της Beyonce, που καταγράφει την παγκόσμια περιοδεία του βραβευμένου με Grammy άλμπουμ της, έκανε πρεμιέρα στο Λος Άντζελες το Σάββατο και βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες την Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

