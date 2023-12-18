Beyonce: Αφήνει ελάχιστα στη φαντασία με το σορτσάκι των 2.750 δολαρίων!

Μια σέξι εμφάνιση επέλεξε η διάσημη τραγουδίστρια Beyonce για το πάρτι γενεθλίων που οργάνωσε για τον σύζυγό της, Jay-Z. Μάλιστα, η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram, φορώντας ένα «καυτό» σορτσάκι Prada και ένα τοπ με διαφάνεια.
Beyoncé leaves little to the imagination in itty-bitty shorts, see-through top https://t.co/2ABJmehcrM pic.twitter.com/VJMLtJR6LV— Page Six (@PageSix) December 17, 2023
Σύμφωνα με τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά, το σορτσάκι της Beyonce κοστίζει 2.750 δολάρια και το τοπ με τις διαφάνειες 1.150 δολάρια! Το πάρτι για τον Jay-Z πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία, στο οινοποιείο Chateau Smith Haut Lafitte, στο Μπορντό.
Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε το look με σαμπανιζέ καλσόν, λευκές γόβες και τεράστιους λευκούς κρίκους, ενώ έριξε στους ώμους της μια γούνα.
