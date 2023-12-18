Λογαριασμός
Beyonce: Αφήνει ελάχιστα στη φαντασία με το σορτσάκι των 2.750 δολαρίων!

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε τις φωτογραφίες στο Instagram

Beyonce

Μια σέξι εμφάνιση επέλεξε η διάσημη τραγουδίστρια Beyonce για το πάρτι γενεθλίων που οργάνωσε για τον σύζυγό της, Jay-Z.  Μάλιστα, η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram, φορώντας ένα «καυτό» σορτσάκι Prada και ένα τοπ με διαφάνεια.

Beyonce

Σύμφωνα με τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά, το σορτσάκι της Beyonce κοστίζει 2.750 δολάρια και το τοπ με τις διαφάνειες 1.150 δολάρια! Το πάρτι για τον Jay-Z πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία, στο οινοποιείο Chateau Smith Haut Lafitte, στο Μπορντό.

Beyonce

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Beyoncé (@beyonce)

Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε το look με σαμπανιζέ καλσόν, λευκές γόβες και τεράστιους λευκούς κρίκους, ενώ έριξε στους ώμους της μια γούνα. 

