Jared Leto: Έγινε 52 ετών – Οι 10 ερμηνείες του στον κινηματογράφο που άφησαν εποχή

Σήμερα ο Jared Leto, που έχουμε αγαπήσει μέσα από τις ταινίες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει και έχει πάρει μέρος, αλλά και το ροκ συγκρότημά του Thirty Seconds to Mars, γιορτάζει τα 51α γενέθλιά του.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, τραγουδιστής και συνθέτης γεννήθηκε στην πόλη Bossier της Λουιζιάνα, ωστόσο, η οικογένειά του δεν είχε ποτέ μία σταθερή βάση. Σε όλη την παιδική ηλικία του ο Leto με την μητέρα του, τον πατριό του -από τον οποίο πήρε και το επίθετό του- και τον αδερφό του μετακόμιζε από πολιτεία σε πολιτεία. Αυτή η πορεία συνεχίστηκε και στην ενήλικη ζωή του. Ενώ, αρχικά, σπούδαζε ζωγραφική στη Φιλαδέλφεια, άφησε τις σπουδές του για να κυνηγήσει την ηθοποιία στη Νέα Υόρκη.

Αναγνώριση στους υποκριτικούς κύκλους απέκτησε για πρώτη φορά, όταν πήρε μέρος στην τηλεοπτική σειρά “My So-Called Life” (1994). Τότε άρχισε να αναλαμβάνει μεγαλύτερους ρόλους, η καριέρα του στον κινηματογράφο πήρε νέα ώθηση και λίγα χρόνια αργότερα εδραιώθηκε και στο Χόλυγουντ. Το 1988 ξεκίνησε και τα πρώτα του μουσικά βήματα με το συγκρότημά του Thirty Seconds to Mars, το οποίο και θα γνώριζε στη συνέχεια παγκόσμια επιτυχία, με το δεύτερο άλμπουμ A Beautiful Lie (2005) να τους δίνει διεθνή φήμη και το τέταρτο άλμπουμ LOVE LUST FAITH + DREAMS (2013) να αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία τους.

