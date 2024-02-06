Ιατρικό ανακοινωθέν για το θάνατο του 28χρονου από τη Λάρισα ο οποίος διεγνώσθη με στρεπτόκοκκο και κατέληξε στις 01.02.24 εξέδωσε το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Συγκεκριμένα, το ανακοινωθέν αναφέρει:

«Σύμφωνα με τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς και τα ιατρικά αρχεία του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ο ασθενής διακομίσθηκε στις 31.01.24, ώρα 16:20, από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, με τη διάγνωση ανθεκτική καρδιακή ανεπάρκεια σε έδαφος, επιπλεγμένης ενδοκαρδίτιδος της αορτικής, της μιτροειδούς και της τριγλώχινος βαλβίδος, με θετική αιμοκαλλιέργεια σε Granulicatella adiacens. Υποβλήθηκε στις 01.02.24 σε επείγουσα καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση και απεβίωσε την ίδια ημέρα.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συλλυπητήρια προς τους οικείους του»

Όπως δήλωσε νωρίτερα σήμερα στο tirnavopress αδερφός του, ο 28χρονος πήγε δύο φορές σε εξωτερικά ιατρεία μεγάλων νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης αλλά δεν τον είδε κανένας γιατρός. Όταν πλέον η κατάσταση του χειροτέρεψε με ενέργειες του αδελφού του πήγε στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και οι γιατροί αφού του χορήγησαν αντιβίωση τον έστειλαν επειγόντως στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου όλοι οι γιατροί της Καρδιοχειρουργικής κλινικής έδωσαν άνισο αγώνα για να τον σώσουν.

Μετα από 7 ώρες χειρουργείο κατέληξε την 1η Φεβρουαρίου βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του τον Τύρναβο και όλους τους φίλους του καθώς και τους γνωστούς στην εταιρία που εργάζονταν.

«Ο αδελφός μου ταλαιπωρήθηκε πολύ αρχικά από μια ρευματοειδή αρθρίτιδα πριν ένα χρόνο περίπου και ξεκίνησε να κάνει διάφορες εξετάσεις σε ιδιώτες γιατρούς χωρίς να μπορεί να βρει θεραπεία», αναφέρει ο αδερφός του 28χρονου.

«Κάποια στιγμή όταν οι πόνοι γίνονταν αβάσταχτοι επισκέφτηκε τα εξωτερικά ιατρεία 2 νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης αλλά λόγω της αναμονής πάνω από 6 ώρες δεν άντεχε τους πόνους και γύρισε σπίτι του και στη δουλειά του. Η επαγγελματική του ενασχόληση ήταν πολύ έντονη και δυναμική με όνειρα και στόχους υψηλούς», πρόσθεσε.

«Αγωνίστηκε ενάντια στην ασθένεια αλλά τα πολλά ανοσοκατασταλτικά φάρμακα αποδυνάμωσαν το ανοσοποιητικό του σύστημα και ο στρεπτόκοκκος τον βρήκε εξασθενημένο.» τόνισε.

Πηγή: skai.gr

