Εν ...πλω βρίσκονται τα 110 ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ, τα οποία αναμένεται να φτάσουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης εντός του Μαρτίου, με βάση τη δέσμευση που έχει αναλάβει έναντι του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η ανάδοχος κινεζική εταιρεία, όπως σημειώνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αρμόδια υφυπουργός Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Διευκρινίζει, μάλιστα, ότι υπό την προϋπόθεση ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά, δεν αποκλείεται τα 110 ηλεκτρικά λεωφορεία που προορίζονται για τη Θεσσαλονίκη, να αφιχθούν στο λιμάνι της πόλης στις αρχές του προσεχούς Μαρτίου.

Το καράβι που μεταφέρει τα πολυαναμενόμενα για τη Θεσσαλονίκη 110 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, μαζί και τα επτά «power banks», ξεκίνησε το μακρύ του θαλάσσιο ταξίδι από το λιμάνι Lianyungang, στην επαρχία Τσιανγκσού της Κίνας, την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.