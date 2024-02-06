ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώνεται η διασύνδεση της Πελοποννήσου στο σύστημα υπερυψηλής τάσης

Την υπογραφή της σύμβασης της κατασκευής της νέας Εναέριας Γραμμής Μεταφοράς υπερυψηλής τάσης (400 kV) που θα συνδέσει το νέο ΚΥΤ Κορίνθου με το ΚΥΤ Κουμουνδούρου στην Αττική ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 77,02 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και ανάδοχος είναι η κοινοπραξία των εταιρειών MYTILINEOS- ATEΡΜΩΝ.

Η νέα γραμμή αναμένεται να λειτουργήσει το πρώτο εξάμηνο του 2026 και θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση του λεγόμενου «Ανατολικού Διαδρόμου» (Μεγαλόπολη-Κόρινθος-Αττική) για τη διασύνδεση της Πελοποννήσου στο Σύστημα Υπερυψηλής Τάσης.

Τη σύμβαση υπέγραψαν οι Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Κώστας Χωρινός, Executive Director M Power Projects της MYTILINEOS που είναι ο leader της κοινοπραξίας και ο Ιωάννης Σαμαράς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΤΕΡΜΩΝ.

Όπως επισημαίνει ο ΑΔΜΗΕ η Γραμμή, μήκους περίπου 86 χλμ., συνιστά ιδιαίτερα κρίσιμο έργο καθώς με τη λειτουργία του θα αυξήσει δραστικά την ικανότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Πελοποννήσου και Αττικής, που μέχρι σήμερα συνδέονται αποκλειστικά με Γραμμές 150 kV. Θα βελτιώσει σημαντικά την ευστάθεια των τάσεων στο ηλεκτρικό σύστημα της Νότιας Ελλάδας και θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού, εξασφαλίζοντας την Πελοπόννησο σε οποιονδήποτε συνδυασμό παραγωγής φορτίου. Τέλος, θα βελτιώσει την ασφάλεια λειτουργίας σε συνθήκες αυξημένης διείσδυσης ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς.

Το έργο της Γραμμής Μεταφοράς 400 kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΚΥΤ Κορίνθου χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια και επιχορήγηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συνδυάζεται δε με το έργο της αναβάθμισης του ΚΥΤ Κουμουνδούρου (με ανάδοχο τη MYTILINEOS) που θα εξυπηρετήσει τη σύνδεση του Ανατολικού Διαδρόμου και επίσης συγχρηματοδοτείται από το Tαμείο Ανάκαμψης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης δήλωσε: «Με τη νέα γραμμή υπερυψηλής τάσης Κορίνθου-Αττικής που εισέρχεται σε φάση κατασκευής, ο ΑΔΜΗΕ ολοκληρώνει τον "Ανατολικό Διάδρομο", μία κρίσιμη ηλεκτρική υποδομή που επιλύει οριστικά το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας της Πελοποννήσου. Σε συνδυασμό με τον "Δυτικό Διάδρομο" που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, η Πελοπόννησος θα είναι πλέον διπλά διασυνδεδεμένη στα 400 kV, με σημαντικά οφέλη για τις δυνατότητες παραγωγής πράσινης ενέργειας. Το έργο θα ισχυροποιήσει συνολικά το χερσαίο Σύστημα Μεταφοράς με νέες, υπερσύγχρονες υποδομές όπως το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης στην Κόρινθο που τα επόμενα χρόνια θα γίνει η αφετηρία για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων με την ηπειρωτική Ελλάδα».

Εκπροσωπώντας τη MYTILINEOS, ο Κώστας Χωρινός, Executive Director Μ Power Projects, τόνισε: «Η MYTILINEOS , ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις για αποτελεσματική μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, επενδύει στρατηγικά στην ανάπτυξη δικτύων και αναλαμβάνει σημαντικά έργα για τον ΑΔΜΗΕ, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τη νέα διασυνδετική εναέρια Γραμμή Μεταφοράς Ελλάδας-Βουλγαρίας (KYT Νέας Σάντας-Maritsa East). Είμαστε υπερήφανοι που συνδράμουμε στην εθνική προσπάθεια του Διαχειριστή να αναπτύξει τις εγχώριες ΑΠΕ μέσω της αναβάθμισης των δικτύων και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας».

Σημειώνεται ότι το πρώτο κομμάτι του Ανατολικού Διαδρόμου, δηλαδή η Γραμμή Μεταφοράς 400 kV μεταξύ ΚΥΤ Μεγαλόπολης και ΚΥΤ Κορίνθου ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2023. Από την άνοιξη του 2023, εξάλλου, βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία ο «Δυτικός Διάδρομος» (Μεγαλόπολη-Πάτρα-Αχελώος) που αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο βήμα για την ενεργειακή θωράκιση της Πελοποννήσου.

Πηγή: skai.gr

