Θάνατος 9χρονης από στρεπτόκοκκο στο Διδυμότειχο

Εννιάχρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε σήμερα στις 13.30 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου με βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια, λόγω λοίμωξης.

Στο τεστ που του έγινε βγήκε θετικό στο βακτήριο του στρεπτόκοκκου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών το άτυχο κοριτσάκι κατέληξε. Η σορός του θα διακομισθεί στην Αλεξανδρούπολη για νεκροψία νεκροτομή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.