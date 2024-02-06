Σε μόλυνση από διεισδυτικό στρεπτόκοκκο αποδίδεται ο θάνατος 28χρονου από τη Λάρισα.

Σύμφωνα με δηλώσεις του αδερφού του στον tirnavopress, ο 28χρονος πήγε δύο φορές σε εξωτερικά ιατρεία μεγάλων νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης αλλά δεν τον είδε κανένας γιατρός. Όταν πλέον η κατάσταση του χειροτέρεψε με ενέργειες του αδελφού του πήγε στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και οι γιατροί αφού του χορήγησαν αντιβίωση τον έστειλαν επειγόντως στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου όλοι οι γιατροί της Καρδιοχειρουργικής κλινικής έδωσαν άνισο αγώνα για να τον σώσουν.

Μετα από 7 ώρες χειρουργείο κατέληξε βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του τον Τύρναβο και όλους τους φίλους του καθώς και τους γνωστούς στην εταιρία που εργάζονταν.

«Ο αδελφός μου ταλαιπωρήθηκε πολύ αρχικά από μια ρευματοειδή αρθρίτιδα πριν ένα χρόνο περίπου και ξεκίνησε να κάνει διάφορες εξετάσεις σε ιδιώτες γιατρούς χωρίς να μπορεί να βρει θεραπεία», αναφέρει ο αδερφός του 28χρονου.

«Κάποια στιγμή όταν οι πόνοι γίνονταν αβάσταχτοι επισκέφτηκε τα εξωτερικά ιατρεία 2 νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης αλλά λόγω της αναμονής πάνω από 6 ώρες δεν άντεχε τους πόνους και γύρισε σπίτι του και στη δουλειά του. Η επαγγελματική του ενασχόληση ήταν πολύ έντονη και δυναμική με όνειρα και στόχους υψηλούς», πρόσθεσε.

«Αγωνίστηκε ενάντια στην ασθένεια αλλά τα πολλά ανοσοκατασταλτικά φάρμακα αποδυνάμωσαν το ανοσοποιητικό του σύστημα και ο στρεπτόκοκκος τον βρήκε εξασθενημένο.» τόνισε.

Πηγή: skai.gr

