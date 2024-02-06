Η απαγόρευση της επαφής με τον Τύπο έχει επιβληθεί εκ νέου ως όρος για την απελευθέρωση της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύας Καϊλή, σύμφωνα με απόφαση της ανακρίτριας δικαστίνας, Ορελί Ντελζέφ που έχει αναλάβει την υπόθεση της φερόμενης διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Κατάρ και το Μαρόκο, μετά την παραίτηση του Μισέλ Κλεζ.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τής κυρίας Καϊλή με τον όρο της απαγόρευσης της επαφής με τον Τύπο, θα μπορούσε να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, όπως αναφέρεται στη διαταγή της 23ης Δεκεμβρίου της ανακρίτριας Ορελί Ντελζέφ, που είδε το ΑΠΕ. «Ενδείκνυται να προστεθεί ένας όρος που να απαγορεύει την επαφή με τον Τύπο για οτιδήποτε αφορά αυτήν την έρευνα, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και πρέπει να συνεχιστεί σε ήρεμο κλίμα», επισημαίνεται στη διαταγή της κ. Ντελζέφ.

Παράλληλα ανανεώνονται όλοι οι άλλοι όροι ως τις 21/3/2024, οι οποίοι μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την υποχρέωση της κυρίας Καϊλή να διαμένει στην κατοικία της και να μην τροποποιεί τον χώωρο διαμονής της χωρίς προηγουμένως να έχει ειδοποιήσει τον δικαστή, να μην εγκαταλείψει τον χώρο Σένγκεν χωρίς την προηγούμενη άδεια του δικαστή και να μην έρθει σε επαφή με τα άτομα που εμπλέκονται στον φάκελο της έρευνας, πλην του συντρόφου της Φραντσέσκο Τζόρτζι.

Εν τω μεταξύ οι δικηγόροι υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας τής Εύας Καϊλή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με επιστολή τους προς την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέρουν τη δικαστική διαταγή με την οποία «η κυρία Καϊλή απειλείται ότι θα οδηγηθεί ξανά στη φυλακή, εάν κάνει οποιοδήποτε σχόλιο, άμεσο ή έμμεσο για την υπόθεσή της στα μέσα ενημέρωσης» και επισημαίνουν ότι η διαταγή αυτή «επηρεάζει το δικαίωμά της κ. Καϊλή στην ελευθερία της έκφρασης».

Υπενθυμίζεται ότι η Ορελί Ντελζέφ είναι η δικαστής ανακρίτρια που διαδέχθηκε στη λεγόμενη υπόθεση «Qatargate», το δικαστή Μισέλ Κλεζ, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί τον Ιούνιο του 2023 λόγω πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων. Ο γιος του Μισέλ Κλεζ είχε ιδρύσει από το 2018 μια εταιρεία φαρμακευτικής κάναβης με το γιο της βελγίδας ευρωβουλευτού, Μαρί Αρενά, η οποία επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση, λόγω του στενού δεσμού της με το φερόμενο ως «εγκέφαλο», Αντόνιο Παντσέρι. Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας που έχουν δει κατά καιρούς το φως της δημοσιότητας, ο Μισέλ Κλεζ προσπάθησε να καλύψει τη Μαρί Αρενά, όταν στην ανάκριση ανέφερε το όνομά της ο Παντσέρι. Τον περασμένο Ιούλιο οι βελγικές Αρχές βρήκαν στο σπίτι του γιού της Μαρί Αρενά 280.000 ευρώ σε μετρητά. Η Μαρί Αρενά μέχρι σήμερα δεν έχει ανακριθεί από τις βελγικές Αρχές. Η εισαγγελία Βρυξελλών δεν έχει υποβάλλει αίτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αρθεί η ασυλία της, όπως έκανε με τους ευρωβουλευτές Ταραμπέλα και Κοτσολίνο.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ο πρώην δικαστής της υπόθεσης «Qatargate», ο 68χρονος Μισέλ Κλεζ, είναι πλέον συνταξιούχος και θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές στο Βέλγιο τον Ιούνιο του 2024.

