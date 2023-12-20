Πυροβολισμοί στο Γκάζι: Προφυλακίστηκε ο 33χρονος συνοδηγός του τζιπ

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Προφυλακίστηκε ο 33χρονος συνοδηγός του τζιπ, το οποίο ενεπλάκη στο αιματηρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Γκάζι το περασμένο Σάββατο που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι τρεις Κρητικοί.

Ο 33χρονος υπήκοος Αλβανίας βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της συνέργειας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή.

Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς ο 33χρονος είχε υποστηρίξει πως δεν τράβηξε όπλο ούτε έφερε όπλο πάνω του ενώ παραδέχτηκε πως είναι αυτός ο άντρας που χαστούκισε τον έναν από την παρέα των Κρητικών.

Ο 33χρονος φέρεται να είχε πει «Ήταν ένας καβγάς του δρόμου. Δεν περίμενα ότι θα βγάλει όπλο. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Μετά από αυτό ήμουν φοβισμένος. Η μόνη μου εμπλοκή είναι ότι χαστούκισα τον έναν»

