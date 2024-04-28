Υπό μερικό έλεγχο οι διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς στο Σοφό Ασπροπύργου

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς που είχαν ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες στο Σοφό Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αρχικά εκδηλώθηκαν τρεις εστίες πυρκαγιάς σε οικοπεδικούς χώρους στο Σοφό Ασπροπύργου, τις οποίες οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατέσβησαν άμεσα, ωστόσο στη συνέχεια ξέσπασαν διαφορετικές εστίες στην ίδια περιοχή, κοντά στον καταυλισμό των Ρομά.

Για την κατάσβεσή τους παραμένουν και επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

