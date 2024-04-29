Η Μπουρκίνα απορρίπτει τις κατηγορίες της HRW περί σφαγής αμάχων

Το στρατιωτικό καθεστώς της Μπουρκίνα Φάσο απέρριψε τις «αβάσιμες κατηγορίες» περί εκτέλεσης τον Φεβρουάριο τουλάχιστον 223 αμάχων από τον στρατό στο βόρειο τμήμα της χώρας, που διατυπώνονται σε έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW).

Την περασμένη εβδομάδα, η HRW κατηγόρησε τις ένοπλες δυνάμεις της Μπουρκίνα Φάσο, σε πόλεμο εναντίον ένοπλων τζιχαντιστικών οργανώσεων επί σχεδόν μια δεκαετία, πως «εκτέλεσαν με συνοπτικές διαδικασίες 223 αμάχους, ανάμεσά τους τουλάχιστον 56 παιδιά», σε εφόδους σε δυο χωριά στο βόρειο τμήμα της χώρας του Σαχέλ την 25η Φεβρουαρίου.

«Η κυβέρνηση της Μπουρκίνα Φάσο απορρίπτει και καταδικάζει σθεναρά» αυτές τις «αβάσιμες κατηγορίες», ανέφερε σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα το σαββατοκύριακο ο υπουργός Επικοινωνίας Ριμταλμπά Ζαν Εμανουέλ Ουεντραογκό.

«Για τους σκοτωμούς στο Νοντίν και στο Σορό διενεργείται δικαστική έρευνα», συνέχισε, εκφράζοντας την κατάπληξή του διότι «μεσούσης της έρευνας» με σκοπό «να εξιχνιαστούν τα γεγονότα και να ταυτοποιηθούν οι δράστες, η HRW μπόρεσε, με την απεριόριστη φαντασία της, να ταυτοποιήσει τους ‘ενόχους’ και να δημοσιοποιήσει την ετυμηγορία της».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η «ενορχηστρωμένη μιντιακή εκστρατεία γύρω από αυτές τις κατηγορίες δείχνει την ανομολόγητη πρόθεση των συντακτών της να δυσφημίσουν τις δυνάμεις μας που μάχονται στο πεδίο της τιμής, με κίνδυνο της ζωής τους, για την αποκατάσταση της ασφάλειας στην επικράτεια και για την προστασία των πολιτών (...) έναντι των τρομοκρατικών επιθέσεων».

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, «όλες οι κατηγορίες περί παραβιάσεων» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο «του αγώνα κατά της τρομοκρατίας» γίνονται «συστηματικά αντικείμενο ερευνών» που παρακολουθούν τόσο η κυβέρνηση, όσο και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η Μπουρκίνα Φάσο, την οποία κυβερνούν οι στρατιωτικοί μετά το πραξικόπημα του 2021, ανέστειλε για δύο εβδομάδες την μετάδοση του περιεχομένου ξένων μέσων ενημέρωσης, ιδίως του BBC, της Φωνής της Αμερικής (VoA), του TV5 Monde και διαφόρων ειδησεογραφικών ιστότοπων διεθνών ΜΜΕ (των Deutsche Welle, Le Monde, Ouest-France, The Guardian κ.ά.), διότι αναφέρθηκαν στην έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Η αναστολή της μετάδοσης του περιεχομένου αυτών των ξένων μέσων ενημέρωσης ακολουθεί περιορισμούς, προσωρινούς ή μόνιμους, που επιβλήθηκαν σε διάφορα άλλα, ειδικά γαλλόφωνα, αφότου κατέλαβε την εξουσία ο λοχαγός Ιμπραήμ Τραορέ τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η Μπουρκίνα Φάσο είναι αντιμέτωπη από το 2015 με επιθέσεις οργανώσεων τζιχαντιστών που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα, ή στο Ισλαμικό Κράτος. Η δράση των τζιχαντιστών και οι ενέργειες αντιποίνων του στρατού και βοηθητικών δυνάμεων έχουν στοιχίσει τη ζωή σε κάπου 20.000 ανθρώπους κι έχουν εκτοπίσει βίαια άλλους δύο εκατομμύρια και πλέον πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

