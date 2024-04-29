Επίσκεψη Αντονι Μπλίνκεν στο Ισραήλ και στην Ιορδανία την Τετάρτη

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα μεταβεί στο Ισραήλ και στην Ιορδανία την Τετάρτη, την επομένη της συμμετοχής του σε σύνοδο κορυφής στη Σαουδική Αραβία με θέμα την επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης, ανακοίνωσε την Κυριακή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η περιοδεία αυτή ανακοινώθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε σχέση με διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη για να σταματήσει η ισραηλινή επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμός από την 7η Οκτωβρίου.

Ο Μπλίνκεν θα επισκεφθεί το Ισραήλ καθώς και την Ιορδανία, διευκρίνισε το υπουργείο του, χωρίς περαιτέρω πληροφορίες για τους δύο αυτούς σταθμούς της περιοδείας του, την ώρα που το αεροσκάφος του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανεφοδιαζόταν με καύσιμα στην Ιρλανδία καθοδόν προς τη Σαουδική Αραβία όπου θα μείνει τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

