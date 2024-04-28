Έρευνα ΣΚΑΪ: Ειδικοί εξηγούν τι ισχύει με τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων

Τι στα αλήθεια ισχύει με τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην ελληνική επικράτεια αναλύει σε έρευνά του ο ΣΚΑΪ. Υπάρχουν ή όχι αναξιοποίητα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην ελληνική επικράτεια; Κι εάν ναι, πότε θα ξεκινήσει η εξόρυξή τους;



Στελέχη εταιρειών που διεξάγουν έρευνες στο Αιγαίο και αξιωματούχοι με ευθύνη διαχείρισης των οικοπέδων όπου ενδέχεται να βρίσκονται κοιτάσματα μιλούν στον ΣΚΑΪ για την προοπτική εξόρυξης υδρογονανθράκων από τις ελληνικές θάλασσες και δίνουν την πραγματική διάσταση του θέματος.

