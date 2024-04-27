Δέος προκαλεί η κατολίσθηση που σημειώθηκε στη Θηρασιά Σαντορίνης το Σάββατο, στις 7 το απόγευμα, δίπλα από το λιμάνι του Κόρφου. Η κατολίσθηση προκαλεί ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης.

Όπως αναφέρουν πάντως οι πληροφορίες του cyclades24.gr, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, παρά μόνο υλικές ζημιές σε καταστήματα της περιοχής.

