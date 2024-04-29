Ισημερινός: Επτά νεκροί σε επίθεση ενόπλων, ανάμεσά τους δυο ανήλικοι

Επτά άνθρωποι δολοφονήθηκαν στον Ισημερινό κατά τη διάρκεια επίθεσης στην περιφέρεια της Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά), πλέον επίκεντρο της βίας στη χώρα, ανακοίνωσε η αστυνομία το σαββατοκύριακο.

Τα πτώματα επτά ανδρών, ανάμεσά τους δυο ανήλικων, με τραύματα από σφαίρες, βρέθηκαν στη Νοβόλ, στην επαρχία Γουάγιας, περίπου σαράντα χιλιόμετρα από τη Γουαγιακίλ, διευκρίνισε στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε η αστυνομία. Δυο από τα θύματα είχαν ποινικό μητρώο.

Η σφαγή, με κίνητρο την εκδίκηση, κατά δημοσιεύματα του Τύπου τα οποία επικαλέστηκαν αστυνομικές πηγές, έγινε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο. Οι υπηρεσίες επιβολής της τάξης χρειάστηκε να καταβάλουν πολύωρες προσπάθειες για να εντοπίσουν όλα τα θύματα.

Οι σφαγές είναι ολοένα πιο συχνές στον Ισημερινό, όπου ο δείκτης των ανθρωποκτονιών πολλαπλασιάστηκε από τις 6 ανά 100.000 κατοίκους το 2018 στις 43 ανά 100.000 το 2023.

Ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού —τις δυο χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στην υφήλιο—, η χώρα έχει μετατραπεί σε κόμβο διακίνησης ναρκωτικών προς τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Στα τέλη Μαρτίου, οκτώ άνθρωποι δολοφονήθηκαν στη Γουαγιακίλ, ανάμεσά τους πέντε τουρίστες, που απήχθησαν και εκτελέστηκαν σε παραλία, καθώς οι δράστες νόμισαν πως ήταν αντίπαλοί τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

