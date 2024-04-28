Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε σήμερα Κυριακή τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν για τη σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας, κυρίως για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και για την κατάπαυση του πυρός.

Οι δύο συμμαχικές χώρες "εξέτασαν λεπτομερώς τις συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη για την απελευθέρωση των ομήρων και για άμεση εκεχειρία στη Γάζα", αναφέρει ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, καθώς εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Μπάιντεν επανέλαβε την ακλόνητη δέσμευσή του στην ασφάλεια του Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε την ανάγκη να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η πρόοδος στις παραδόσεις της βοήθειας, σε πλήρη συντονισμό με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Μπάιντεν και Νετανιάχου συζήτησαν για τη Ράφα και ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη σαφή θέση του, αναφέρει ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

