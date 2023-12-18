Λογαριασμός
Νέο βίντεο ντοκουμέντο αμέσως μετά τους πυροβολισμούς στο Γκάζι

Η εικόνα δείχνει πεσμένους στον δρόμο τα τρία θύματα, ενώ οι δράστες έχουν απομακρυνθεί

Γκάζι

Νέο βίντεο λίγα δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι παρουσίασε το MEGA.

Δείτε το βίντεο: 

Γκάζι Πυροβολισμοί στο Γκάζι
