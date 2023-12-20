Εντυπωσιακές εικόνες από τη συνεκπαίδευση Ελλάδας– ΗΠΑ σε αντικείμενα Ειδικών Επιχειρήσεων

Συνεκπαίδευση στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ σε ότι αφορά στις δράσεις στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε σε αντικείμενα Ειδικών Επιχειρήσεων, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικοβοιωτίας από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου.'

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το ΓΕΕΘΑ, στη συνεκπαίδευση συμμετείχε προσωπικό και μέσα της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ και της Πολεμικής Αεροπορίας ενώ από πλευράς ΗΠΑ προσωπικό των ομάδων U.S. Navy Naval Special Warfare Operators (SEALs).

Κατά τη διάρκειά της συνεκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά αντικείμενα που συνέβαλαν στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της μαχητικής ικανότητας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας κατά τη σχεδίαση και εκτέλεση Ειδικών Επιχειρήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, αναδεικνύοντας την διαχρονική συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα του Ειδικού Πολέμου.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν:

● Επιχειρήσεις σε θαλάσσιο περιβάλλον.

● Νηοψίες (Visit Board Search and Seizure - VBSS).

● Βολές μάχης ταχείας αντίδρασης (CQB/CQC).

● Βολές ακριβείας από ελικόπτερο (Helo Sniping).

● Εκτέλεση αλμάτων ελεύθερης πτώσης [High Altitude Low Opening (HALO) - High Altitude High Opening (HAHO].

