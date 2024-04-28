Φτιάξε και εσύ σαλάτα από ψητό καρότο, φασόλια και κριθάρι

Τα καρότα βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς είναι μαγειρεμένα με μέλι και μπαχαρικά. Το μαλακό κριθάρι και οι χουρμάδες, τα τραγανά φουντούκια, τα τρυφερά φασόλια και η γλυκόριζα του ωμού μάραθου ολοκληρώνουν αυτή την πλούσια σαλάτα.

Τι θα χρειαστείς λοιπόν;

1 κιλό χοντρά, χοντροκομμένα καρότα, κομμένα σε ροδέλες 1 εκατοστού

3 κουταλιές της σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 κουταλιές της σούπας μέλι

2 κουταλιές της σούπας μείγμα μπαχαρικών

1¼ φλιτζάνια κριθάρι

Κονσέρβα 400 γραμμαρίων από φασόλια pinto και cannellini, στραγγισμένα και ξεπλυμένα

300 γραμμάρια πράσινα φασόλια

1 μικρός βολβός μάραθου, κομμένος σε φέτες

½ φλιτζάνι καβουρδισμένα φουντούκια, χοντροκομμένα

4 φρέσκοι χουρμάδες, χωρίς κουκούτσι και κομμένοι στα τέσσερα

¼ φλιτζάνι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

3 κουταλιές της σούπας χυμό πορτοκαλιού

1 κουταλιά της σούπας ξύδι σέρι ή ξύδι από κόκκινο κρασί

1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα

2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

1 κουταλάκι του γλυκού μέλι

Πώς θα το φτιάξεις:

Προθέρμανε το φούρνο στους 200°C στον αέρα.

Βάλε τα καρότα σε ένα μεγάλο ταψί, ανακάτεψέ τα με το ελαιόλαδο και ρίξε αλάτι και πιπέρι καλά. Άπλωσέ τα σε μία στρώση και ψήσε τα για 20 λεπτά. Ρίξε το μέλι και πασπάλισέ το με τα μπαχαρικά. Βάλε τα ξανά στον φούρνο για 5 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν.

Μαγείρεψε το κριθάρι σύμφωνα με τις οδηγίες του πακέτου, προσθέτοντας μερικά φύλλα δάφνης αν θέλεις. Ξέπλυνε με κρύο νερό και στράγγιξε καλά.

Χτύπα τα τελευταία έξι υλικά μαζί σε ένα μεγάλο μπολ και ρίξε αλάτι και πιπέρι.

Για να σερβίρεις: Πρόσθεσε όλα τα υλικά στο ντρέσινγκ και ανακάτεψε καλά. Μετέφερε σε ένα μπολ σερβιρίσματος.

