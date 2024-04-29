Ισραηλινός στρατός: Θα αυξηθεί περισσότερο η ποσότητα της βοήθειας που πηγαίνει στη Γάζα

Η ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που πηγαίνει στη Λωρίδα της Γάζας θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

"Τις τελευταίες εβδομάδες, η ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που πηγαίνει στη Γάζα έχει αυξηθεί σημαντικά. Τις ερχόμενες ημέρες, η ποσότητα της βοήθειας που θα πάει στη Γάζα θα συνεχίσει να αυξάνεται ακόμη περισσότερο", δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι, σύμφωνα με ανακοίνωση.

"Τρόφιμα, νερό, ιατρικές προμήθειες, εξοπλισμός καταφυγίου και άλλη βοήθεια - περισσότερη από ποτέ πηγαίνει στη Γάζα", τόνισε ο Χαγκάρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

